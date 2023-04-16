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人生陷入臭水溝深淵！失智婦遭12村民「輪流性侵」　檢方不起訴

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲A姓中年婦女慘遭村內丈夫生前親友輪流性侵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓全羅南道某座農村的50多歲中年婦女A某，自從先前腦中風（腦梗塞）昏倒後，人生便陷入如同臭水溝般的悲慘深淵，因為她從病榻上醒來後，智商降到8歲女童的程度。在丈夫過世後，A某在村內便接連慘遭丈夫12名親友輪流性侵，A某的女兒向警方報案，然而最終卻因為證據不足而遭檢方駁回。

根據韓媒《朝鮮日報》，今年50多歲的A某住在全羅南道長興郡的農村，先前和丈夫以種植紅豆等農作物維生，孰料40多歲卻因為腦部中風產生的後遺症，使得智商（IQ）減退至僅剩56，精神年齡相當於8歲2個月大的女童。全南警察廳今（16）日指出，A某去年3至4月先後以涉嫌違反性暴力犯罪處罰條例提告12名鄰居。

相關法律文件指出，從2014年到最近為止，12名男性先後性侵智商不足的A某，這些男性皆是丈夫生前標會或工作時結識的親友，大部分都是住在附近的堂表兄弟。

A某的女兒最先得知母親遭到性侵的事實。A某透露，自從丈夫因為肝臟移植失敗產生副作用病逝後，這些男性親友便先後來到住處「壞壞」，導致自己非常害怕繼續住在家裡。

不過這些遭到指控性侵A某的男性親友，卻在接受SBS電視台時事節目《我想知道真相》時矢口否認，「是A某凌晨4點先來我家找我的」、「我出門摘採松葉，沒想到A某跟了上來，還率先要求（發生關係）」、「是她本人自己先打電話，我們才見面。女人都自己先打電話了，我怎麼好意思拒絕？」

村民們甚至指控A某和女兒同住後受到女兒操弄，一方面要求和解、一方面又勒索錢財，「A某的女兒原本住在外地，她把無辜的村民們抹黑為性犯罪者，自從事情未依照她設想的方向發展，她就離開村莊了」。

然而報導指出，A某向警方的陳述的證詞內容具有高度一致性，且在調閱A某的通聯記錄後，發現只有「撥打進來」的電話。A某表示，「（他們）總是來我家找我，只要我不答應見面，電話就會繼續響。我很討厭（做愛），因為太丟臉了......」

對於村民們的造謠，A某女兒態度十分堅決，表示絕不接受和解、也不願意收「髒錢」了事，希望村民們都能被法律嚴懲。

遭到指控的12名村民中，只有一名負責配煤油的B某（70多歲）坦承犯案，他去年2月前往A某住處為暖器添煤油時，涉嫌撫摸A某特定身體部位、性侵等，他在坦承犯案後被移送至檢方，在法庭上被檢方求處7年徒刑，法院將於5月宣判刑期。

《我想知道真相》指出，至於其他10名村民，則因為證據不足、只能單方面靠A某的證詞，檢方要求警方再度進行偵查，最後以證據不足為由，不再將案情上報檢方。

針對此結果，專家們都感到相當驚訝。全南警察廳證詞分析師朴賢（박현，音譯）表示，在分析完A某總共6次的證詞後，認為內容在被害陳述上相當具有一致性。東洋大學警察犯罪心理學科教授李美仙（이미선，音譯）則認為，警方不移送檢方的原因，在於A某面對性侵時並無產生反抗，且過程也未出現暴力、威脅。

不過李美仙也點出，檢方可能對於智能障礙人士的理解不足，因為智能障礙人士缺乏反抗的能力，而此點遭到心懷不軌的村民濫用。

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