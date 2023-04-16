和尪離婚要療傷！南非女逼攝影師「退4年前婚照費用」：我用不到了

▲南非一名女子與丈夫離婚後，竟要求4年前為她拍攝婚紗照的攝影師退費。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

南非一名女子與丈夫離婚後，近日竟以「當年的婚紗照不再有意義」為由，向4年前為她拍攝婚紗照的攝影師要求退費，好讓她可以療傷。更令人驚訝的是，女子被攝影師婉拒後，居然還放狠話要對方「準備收我的律師信吧！」

綜合外媒報導，攝影師羅密歐（Romeo）最近在Facebook發文，秀出自己和女客戶的對話紀錄，只見女子一開始相當客氣地詢問攝影師是否還記得4年前曾為她拍攝婚紗照。當羅密歐表示自己還有印象後，女子表示她如今已和丈夫離婚，因此4年前拍攝的婚紗照對她已不再有意義，要求攝影師為4年前的服務退款。

一開始，羅密歐還以為女子在開玩笑，不料這名女子卻强調「我是認真的」，還堅持要攝影師退錢。於是，羅密歐耐心解釋，攝影服務在完成拍攝後就不會再進行退款，但女子仍辯解攝影師若不允許客戶退款，就應該在合約寫清楚，「既然我們的合約沒有寫明這一點，那我就有權要求退款」。

羅密歐一再拒絕女子的無理要求後，惱羞成怒的女子竟直接放狠話，聲稱若攝影師堅持不退款，「那就準備收我的律師信吧！」 被女子氣壞的羅密歐見狀，也生氣地告訴女子自己不願再與之糾纏，若有其他事就直接由律師來聯繫，還不忘在Facebook諷刺道，「我好像突然明白她為什麽會離婚了。」

這起事件在網上曝光後，瞬間在網上掀起熱議。不少網友對於女子「異於常人」的行為大感震驚，甚至還有人不留情面地表示，「難怪她丈夫要和她離婚」、「既然她離婚可以要求攝影師退費，那給了紅包的客人是不是也可以要求退還紅包呢？」