爽翻！日本擬推新彈性工作制　公務員不用任何理由都可「周休3天」

▲日本考慮允許普通公務員採用「周休3天制」。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

日本人事院爲了吸引和留住人才，近來開始研擬一種新的彈性工作制度，讓自衛隊等特殊職位以外的公務員，即使沒有育兒和照顧老人等原因，也能在周末的固定休假外採用「周休3天制」，以改善公務員的勞動方式。

綜合日媒報導，日本目前規定，全國的公務員每周需至少工作38小時，且除了自衛隊等特殊職位外，休息日都固定落在每周的星期六和星期日，除非這些公務員有育兒和照顧老人的需求，才可以申請使用彈性工作制，在周末以外的時間多獲得1個休息日。

不過，有鑒於日本中央省廳近來越來越難吸引人才，除了報考公務員的人數在過去10年減少了30%左右外，2023年春季國家公務員綜合職位考試的報考人數也創下史上第二低紀錄，只有約1.4萬人報考，因此改變目前的工作方式是日本的當務之急。

▲日本近年報考公務員的人數日益減少。（示意圖／CFP）

爲此，人事院計劃向日本政府提議，改變國家公務員的勤務時間法，允許全國29萬名公務員只要使用彈性工作制，無論什麼原因都可以選擇周休3天制，以便營造更好的工作環境，讓公務員在面對家庭、學習和個人發展等各種情況時，不必辭職也能繼續工作。

人事院統計顯示，截至2021年10月，部分省廳已有逾70%人使用彈性工作制，但也有一些省廳完全沒人申請，所有省廳的平均使用率僅為7.7％，因此人事院將根據業務內容來判定彈性工作制的使用。

報導稱，日本一些民營企業早在此前就已引進周休3天制。日本厚生勞動省2022年的調查顯示，當地已有8.6％企業推行新制度，允許員工每周獲得多於2天的休息日。當局認為，如果公務員普遍採用周休3天制，將有可能推動這種制度在企業和地方政府的普及。