墨西哥水上樂園傳槍響！7人遭亂槍掃射慘死　遺體堆成小山

▲墨西哥一座水上樂園15日爆發槍擊案，導致7人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

墨西哥一群槍手在春假最後一天無預警闖入中部一座水上樂園，對現場民衆無差別掃射，導致至少6名成人和一名兒童死亡。

綜合法新社和路透社報導，這起槍擊案發生於瓜納華托州（Guanajuato）的中部城市科塔薩爾（Cortazar）。槍手在當地15日下午4時30分闖入拉帕馬（La Palma）水上樂園後，徑直對人群無差別開槍，並在破壞現場監控後逃走。

@AlexLebaronG: Well, what happens in #Guanajuato?

An armed command made up of at least 20 hitmen violently broke into the #LaPalma spa, located in the municipality of Cortázar, killing 7 people, including a minor, and seriously injuring 5 others.#Cortazar #Guanajuato #Mexico pic.twitter.com/14Jn5SCaEb — Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 16, 2023

從目擊者拍攝的影片可見，現場響起槍聲後濃煙密佈，人們也嚇得四處逃竄，甚至還有受害者跌坐在地面或椅子上，場面駭人。另一段襲擊發生後的影片則顯示，人們在槍擊案後仍穿著泳衣，驚魂未定地待在原地，而水上樂園泳池旁的遺體則堆成了一座小山。

報導稱，瓜納華托過去一直是一個繁榮的工業州，但當地販毒集團近來的暴力活動日益猖獗。市府指出，警方趕抵現場時，發現有3名女性、3名男子，以及一名7歲兒童遇襲身亡，另有一人身受重傷，不過當局目前還不清楚誰是這起案件的幕後主使。