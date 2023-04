買香蕉被列恐怖份子　足球員「判自己火刑」抗議警察不公自焚亡

▲這起事件發生在伊薩維的家鄉哈夫茲(Haffouz)。(圖/翻攝自臉書)

記者詹雅婷/綜合報導

北非國家突尼西亞35歲職業足球員伊薩維(Nizar Issaoui)為了香蕉價格與水果攤販發生爭執後,被警方認定是恐怖份子,他為了抗議警方不公,先在臉書發文說要「判自己火刑」,接著點火自焚。家屬證實伊薩維已於13日過世,如今事發當下的畫面已在網路上流傳。

綜合BBC、衛報等報導,伊薩維當時與水果攤販發生爭執的主因就是香蕉價格,攤販以每公斤10第納爾(約新台幣100元)的價格販售。他在臉書透露,「就因為和一個用10第納爾賣香蕉的人吵架,在警局被控是恐怖主義,恐怖主義就為了一個關於香蕉的抱怨……我沒有力氣了,要讓國家警察知道判決就會在今天執行。」

伊薩維以激進行為抗議警方不公,在臉書上發文說要判自己火刑,接著點火自焚,現場群眾嚇得尖叫。事後,他被送往當地醫院,接著轉送至首都突尼斯(Tunis)燒傷專科醫院,但仍於13日過世。家人里亞德(Ryad)透露,伊薩維是三度燒傷,葬禮14日舉行。

伊薩維死訊傳出後,哈夫茲街頭13日晚間出現抗議群眾,年輕示威者向警方丟擲石塊,外傳有人衝進警察局,警方使用催淚瓦斯驅趕。在14日的葬禮上也發生類似衝突,數百人在葬禮開始前聚集在伊薩維家門外。事發至今,突尼西亞政府未回應此事。

※以下影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

Warning graphic footage

Tunisian Ex-footballer Nizar Issaoui set himself on fire outside a police station in Haffouz, Kairouane when he found himself with terrorism charges after a dispute with a fruit seller.

He suffered severe burns but is stable#Tunisia pic.twitter.com/5V7LorL9St