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兒童也要擁槍？美國州長稱「2歲孫女有手槍和步槍」

▲▼ 美國南達科他州州長諾姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國南達科他州州長諾姆。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國槍擊事件頻傳，不過南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）14日在全國步槍協會活動上發表談話時透露，她的2歲孫女有一把手槍及一把步槍。此番言論如今已在網路上發酵瘋傳，多名評論家譴責她提倡兒童擁槍權。

綜合衛報、紐約郵報報導，共和黨籍州長諾姆14日出席在印第安那州舉行的全國步槍協會（NRA）活動，她在台上發言時提到，她的孫女艾荻（Addie）已經快滿兩歲、孫女布蘭琪（Branch）幾個月大，「她們給我們帶來快樂、也給我們目標，現在艾荻，你知道的，很快就會需要這些（槍）。」

諾姆進一步說，「艾荻已經有一把手槍及一把步槍，還養了一匹叫作『閃光』（Sparkles）的小馬，這女孩裝備齊全。」

如今諾姆上述這段發言在網路上發酵瘋傳，許多評論家譴責她提倡兒童擁槍權。田納西州民主黨人傑克遜（Chris D Jackson）透過推特指出，「美國的真實生活怎麼變成這樣？」

諾姆支持擁槍，在這場24分鐘的演說中，也簽署一項行政命令，尋求進一步保護南達科他州人的第二修正案權利，也就是擁槍權。這項命令禁止州政府機構與任何歧視槍枝的企業簽訂合約。

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