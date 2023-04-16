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台海情勢緊張　印尼已擬定在台公民緊急應變計畫

▲▼ 。（圖／翻攝自印尼羅盤報網站）

▲印尼「羅盤報」報導稱，台海情勢緊張，印尼政府已擬定在台公民緊急應變計畫。（圖／翻攝自印尼羅盤報網站）

中央社記者李宗憲雅加達16日專電

印尼外交部公民保護局主任努格拉哈日前向媒體表示，印尼政府正為在台灣的35萬印尼人擬定一項緊急應變計畫，其中包括如何從台灣及周邊國家撤離印尼公民，以及預測台灣未來的可能情況。

印尼「羅盤報」（Kompas）日前報導，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）14日表示，政府正持續監測台灣的發展，並說：「為了預測各種可能性，已經與駐台北印尼經濟貿易代表處合作，準備好一個緊急應變計畫。」

報導稱，印尼十分關注台海穩定，因為目前有35萬印尼公民在台灣生活，主要是在工廠和漁船上的移工，這也是準備緊急應變計畫的主要原因。

另外，報導也指出，至少有50萬名印尼公民旅居東亞各國，除了台灣還有香港、日本和南韓，因此若台灣及周邊地區爆發戰爭，撤離工作將會非常複雜。

報導稱，2022年從烏克蘭撤離1000名印度人大約耗費1個月，而烏克蘭撤離印尼公民有很多選擇，但台灣是個海島，唯一的交通是透過海運或空運，但在中國各項軍演中，卻總是演練如何包圍台灣，並切斷進出台灣的海空交通。

過去兩週，印尼媒體相當關注台海情勢升高。「羅盤報」這篇報導也簡述台海最近情勢，並稱「台灣周邊的地緣政治狀況並未緩解，中國多次舉行軍演，其中包括演練對台灣的包圍。同時菲律賓及美國11日至28日則在台灣南方舉行年度『肩並肩』（Balikatan）軍演。」

報導也引述了東協跨政府人權委員會（ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights，AICHR）印尼代表余雲（Yuyun Wahyuningrum）指出，撤離該國公民是政府的責任，東協成員國的政府對是否撤離公民有自己的評估，像是緬甸目前尚未發生大規模的撤離，不像俄烏戰爭或中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時有撤離計畫。

余雲指出，東協會繼續努力保護移工，目前正準備兩分有關保護移工的宣言，第一是有關在爆發危機時保護移工，第二是保護漁工。

東協跨政府人權委員會已討論相關宣言，並希望提交到5月舉行的東協峰會上。余雲認為，有必要定義宣言中所提到的危機，像是「台灣情況能否被視為危機？」這問題必須被回答，這樣才能做好保護移工的工作。

另外，報導也指出，台灣周圍的水域和空域對印尼的經濟也相當重要，若戰爭發生，大約830億美元的出口也可能被迫中斷。2021年印尼在該區域的出口值相當於印尼GDP的7%，

報導稱，除東南亞外，印尼出口的中間港口位於中國和韓國，若台灣周邊發生戰爭或情勢升溫，很多直接和間接出口貨物將很難運輸。

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