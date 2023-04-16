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頂巨型爆炸頭「3度獲金氏世界紀錄」　她養秀髮24年曝唯一壞處

美國路易斯安那州一名47歲女子道格斯（Aevin Dugas）擁有一頭巨型爆炸頭髮型，更憑此3度拿下金氏世界紀錄。（圖／翻攝金氏世界紀錄網站）

▲美國路易斯安那州一名47歲女子道格斯（Aevin Dugas）擁有一頭巨型爆炸頭髮型，更憑此3度拿下金氏世界紀錄。（圖／CTWANT／翻攝金氏世界紀錄網站）

圖文／CTWANT

美國路易斯安那州一名47歲女子道格斯（AevinDugas）擁有一頭巨型爆炸頭髮型，更憑此3度拿下金氏世界紀錄，其爆炸頭高25公分、寬26公分、圓周長165公分，且光是保養就要耗費相當多的時間。

金氏世界紀錄官網可以看到，道格斯（Aevin Dugas）憑著高25公分、寬26公分、圓周長165公分的爆炸頭，3度拿下金氏世界紀錄；而她首次拿下世界紀錄是在2010年，當時的爆炸頭的圓周長132公分，隔年又以157公分二度獲此榮譽。美國路易斯安那州一名47歲女子道格斯（Aevin Dugas）擁有一頭巨型爆炸頭髮型，更憑此3度拿下金氏世界紀錄。（圖／翻攝金氏世界紀錄網站）

▲美國路易斯安那州一名47歲女子道格斯（Aevin Dugas）擁有一頭巨型爆炸頭髮型，更憑此3度拿下金氏世界紀錄。（圖／CTWANT／翻攝金氏世界紀錄網站）

道格斯表示，自己年輕時候都會用化學美護髮藥劑把頭髮燙直，不過20多歲開始便崇尚自然，更以黑人的天然爆炸頭為傲，從1999年左右就開始頂著招牌爆炸頭的她表示「那些化學品與癌症有關，有的官司還在進行，我很高興自己數年前就跟它們絕緣。」她也透露這髮型要花很多時間來保養，且至少7天要護一次，並透過熱油護理、或者洗頭潤絲前先用奶油護髮等方式。

道格斯以她的蓬鬆髮型為傲，她也經常在人群中被注意，路人也會有各種反應，「有人遠遠會喊著一些讚許的話、有的人只是盯著我瞧，有人會來問問題，有人會扯兩下。」不過她也透露這髮型有個壞處，就是「超熱」。

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