外星人現蹤太陽系？美國防部發現「母艦」探測船：疑似探勘地球

▲太陽系第一個星際天體「奧陌陌」外型如雪茄，2017年被科學家發現。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

外星人恐怕真實存在，且正試圖探尋地球的一切！美國國防部調查空中不明入侵現象的負責人，曾於今年3月初和哈佛大學教授共同撰寫論文，針對物理學無法解釋的現象提出一套「天外來客」的理論，研判最近出現在空中的不明物體，不排除是外星人的「母艦」，而探測器則是像蒲公英種子般從母艦散落。

根據美國政治新聞網《政客》（Politico）於當地時間14日報導，美國國防部「全領域異常現象解決辦公室」（AARO）的負責人寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）和哈佛大學教授洛布（Avi Loeb）今年3月7日草擬一篇長達5頁的論文，並透過超過一半以上的篇幅討論上述理論。

專家認為，寇克派屈克在論文表明，美國國防部對不明飛行物（UFO）起源的科學辯論持開放態度，是向學術界發出的重要訊號。

儘管先前美國政府高級官員在被問及不明物體時，無法排除外星生物的可能性，但是當政府官員、包括在初步工作中參與蒐集近期募集事件情報的官員，竟然開始討論外星不明生物存在的可能性，實屬不尋常。

該篇論文提到，科學家們2017年發現的雪茄狀星際物體「奧陌陌」（Oumuamua，夏威夷語稱偵察兵），其實有可能是一艘來自外星人的母艦，在近距離越過地球時中發射許多小型探測器，探測器透過如同「蒲公英種子」的原理，藉由太陽引力脫離母艦，並以地球上的水做為燃料，利用星光「充電」。

論文作者坦承，他們無法確定地球附近是否存在任何運行中的外星人艦體，但教授洛布私人資助、用於探詢不明飛行物體的「伽利略學術計畫」（Galileo Project），正打算調查上述可能性。

據悉，隸屬於美國國防部的「全領域異常現象解決辦公室」（AARO）成立於2022年，計畫用於取代美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）先前調查不明飛行物體的工作小組，負責協調調查境內數百起不明空中現象。

不過專家也提出質疑，認為「母艦」理論在學術圈內被視為缺乏事實根據。至於美國國防部則尚未針對上述學術推測做出回應。