曾奪2萬命！哥倫比亞火山恐爆發　每天地震數千次、煙灰直竄天際

▲魯伊斯火山近期活動頻繁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南美洲國家哥倫比亞魯伊斯火山（Nevado del Ruiz）曾於1985年大規模爆發奪走超過2.3萬條人命，如今出現頻繁活動，包括每日數百次、甚至數千次小規模地震，進入橙色警戒狀態，這也意味著火山可能在數日或數周內爆發。總統已要求居民撤離，但許多人卻不願離開。

CNN報導，魯伊斯火山周邊地區近期每日都會有數百次、甚至有時達數千起小規模地震，噴出蒸汽、灰燼與氣體，周五噴出的灰燼煙霧甚至竄向1500公尺高空。依據哥倫比亞地質調查局的說法，自3月30日以來，火山就處於橙色警戒狀態，這是4個警戒級別之中第二高的，代表可能在未來幾日或幾周內爆發。

火山周圍城鎮村莊已被要求啟動疏散，附近大多數學校恢復疫情期間的在家學習計畫。4月5日，總統裴卓（Gustavo Petro）指示該地區2500戶家庭進行自願撤離，作為預防措施。目前尚不清楚總計多少戶家庭配合撤離，然而托利馬民防部門主管貝萊斯（Luis Fernando Velez）透露，只有一小部分的人依照指示撤離，人數87人。

官員指出，農民之所以不配合撤離指示，是因為遇過糟糕的撤離經驗，也就是接受撤離後重返家園時發現，大部分貨物與牲畜都被偷走。報導提及，當地許多人從事農業與畜牧業，牲畜、農業設備是最寶貴的財產，他們說，若配合撤離把牛隻留在原地會毀了他們，比起可能出現的熔岩流，更擔心生計與財務。

根據史密森尼學會「全球火山活動計劃」科學家們的說法，魯伊斯火山爆發可能特別致命，因為山頂覆蓋整層冰雪，一旦與熔岩接觸就會立刻融化，形成猛烈火山泥流淹向山坡。1985年11月13日，魯伊斯火山大規模噴發，短短數小時內，一條由泥漿、岩石、熔岩、冰水組成的火山泥流襲向阿爾梅羅鎮（Armero），造成2.3萬人死亡。