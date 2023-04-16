日相岸田文雄才剛遇襲！　愛妻今獨飛美國會「拜登妻」

▲岸田裕子起程前往美國華盛頓。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄15日在和歌山縣輔選時遭黑衣男投擲爆裂物，儘管岸田本人因及時撤離現場並未受傷，但仍造成1名30多歲警察與1名70歲老漁民受到輕傷。而經過了遇襲事件，岸田的夫人岸田裕子16日仍維持原定行程，搭機前往美國，獨自展開海外行程，預計17日將在白宮與拜登妻子吉兒進行會談。

根據《日本新聞網》報導，儘管岸田文雄15日才剛經歷遇刺風波，不過妻子岸田裕子的行程仍然未受影響，16日按照原定計畫搭機前往美國。岸田裕子16日上午從羽田機場出發飛往美國華盛頓，預計18日返國。她17日將受美國第一夫人吉兒的邀請，在白宮進行日美兩國第一夫人的會談。

值得注意的是，岸田裕子此行是單獨出訪，身為首相的岸田文雄並未同行，作為第一夫人，獨自出訪美國實屬罕見。內部消息人士透露，如果有機會，岸田裕子此行也有望與美國總統拜登見面。

岸田文雄1月曾經訪美與拜登展開日美高峰會議，然而當時吉兒剛動完手術正在休養，岸田裕子也並未同行前往美國，兩國的第一夫人沒能成功見面。因此吉兒此次特地邀請岸田裕子訪美，內閣官房長官松野博一表示，希望能夠藉此展示日美雙方前所未有的親密關係與羈絆。