蘇丹武裝衝突已56死595傷！戰機裝甲車衝入住宅區　所有航班急停飛

▲蘇丹15日爆發激烈衝突,導致至少30人喪命。(圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

東非國家蘇丹15日爆發槍戰,全國最大的武裝組織「快速支援部隊」(RSF)在首都喀土穆與正規軍為爭奪國家政權展開激戰,目前已造成至少56人死亡,595人受傷。

Clashes between Sudanese RSF & Army continues at night in Sudan’s capital city Khartoum.



Sudanese Armed Forces issued a decree dissolving the RSF. pic.twitter.com/NgTxKe70eB — Clash Report (@clashreport) April 15, 2023

綜合外媒報導,蘇丹軍方在2021年10月與RSF合作發動政變,拿下這個非洲最大國的控制權後便一直共同掌權至今。然而,軍方後來希望RSF能納入軍方管轄,導致雙方意見出現分歧,關係日趨緊張,因此外媒相信,當地15日爆發的衝突可能與此有關。

Violence broke out in Khartoum today after the Rapid Support Forces of Sudan accused the country's regular army of launching an attack on their base in the capital.



The army's official sources have confirmed the incident, stating that it was a retaliatory move in response to… pic.twitter.com/Gp3Rml5G7x — 301 Military (@301military) April 15, 2023

目擊者表示,喀土穆在當地15日清晨傳出猛烈的炮火聲後,街頭不時可以看到有裝甲車飛速駛過平民住宅區,雙方多次在人口密集地區用裝甲車和皮卡上的機槍開火,而RSF位於首都的總部附近也傳出了爆炸聲。

In case you haven't heard, shits hit the fan in Sudan, the military is trying to overthrow government.



People taking shelter at Khartoum Airport as fierce clashes between Sudan’s military and the country's powerful paramilitary Rapid Support Forces (RSF) erupt in the country. pic.twitter.com/ONoCtwF1MA — The opinionated Black woman ~ Aunty (@Theblackfemini3) April 16, 2023

網上影片顯示,喀土穆機場附近有建築物冒出濃煙,而旅客則趴伏在機場地板上避難,有報導稱,機場的航廈與跑道附近發生了激烈戰鬥。雖然機場至今還未正式宣佈關閉,但蘇丹航空公司暫停了所有國內外航班,沙烏地阿拉伯國家航空公司也有一架飛機「發生了事故」。

▲沙烏地阿拉伯國家航空公司有一架飛機「發生了事故」。(圖/路透)

法新社拍攝到現場畫面,可見當地有一架戰機低空呼嘯飛過民宅屋頂,軍方事後證實,他們使用無人機和戰機發動了襲擊。當地居民指出,軍方對首都内外RSF基地發動的猛烈空襲一直持續到深夜,而且衝突現在也已擴展到了首都喀土穆以外的地區。

Report of airstrikes by Sudan's airforce against RSF targets in the capital Khartoum pic.twitter.com/LmUsryk9nz — Faytuks News Δ (@Faytuks) April 15, 2023

儘管RSF聲稱他們已佔領了喀土穆機場、總統府等90%官方機構,但蘇丹軍方否認失勢,強調政府仍可保持運作。《紐約時報》引述聯合國官員指出,這場衝突如今已至少造成30人死亡。路透社則引述蘇丹醫生委員會報導,有至少56名平民在衝突中死亡,而受傷人數高達595人,多人情況危急。