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蘇丹武裝衝突已56死595傷！戰機裝甲車衝入住宅區　所有航班急停飛

▲▼蘇丹。（圖／CFP）

▲蘇丹15日爆發激烈衝突，導致至少30人喪命。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

東非國家蘇丹15日爆發槍戰，全國最大的武裝組織「快速支援部隊」（RSF）在首都喀土穆與正規軍為爭奪國家政權展開激戰，目前已造成至少56人死亡，595人受傷。

綜合外媒報導，蘇丹軍方在2021年10月與RSF合作發動政變，拿下這個非洲最大國的控制權後便一直共同掌權至今。然而，軍方後來希望RSF能納入軍方管轄，導致雙方意見出現分歧，關係日趨緊張，因此外媒相信，當地15日爆發的衝突可能與此有關。

目擊者表示，喀土穆在當地15日清晨傳出猛烈的炮火聲後，街頭不時可以看到有裝甲車飛速駛過平民住宅區，雙方多次在人口密集地區用裝甲車和皮卡上的機槍開火，而RSF位於首都的總部附近也傳出了爆炸聲。

網上影片顯示，喀土穆機場附近有建築物冒出濃煙，而旅客則趴伏在機場地板上避難，有報導稱，機場的航廈與跑道附近發生了激烈戰鬥。雖然機場至今還未正式宣佈關閉，但蘇丹航空公司暫停了所有國內外航班，沙烏地阿拉伯國家航空公司也有一架飛機「發生了事故」。

▲▼蘇丹。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯國家航空公司有一架飛機「發生了事故」。（圖／路透）

法新社拍攝到現場畫面，可見當地有一架戰機低空呼嘯飛過民宅屋頂，軍方事後證實，他們使用無人機和戰機發動了襲擊。當地居民指出，軍方對首都内外RSF基地發動的猛烈空襲一直持續到深夜，而且衝突現在也已擴展到了首都喀土穆以外的地區。

儘管RSF聲稱他們已佔領了喀土穆機場、總統府等90%官方機構，但蘇丹軍方否認失勢，強調政府仍可保持運作。《紐約時報》引述聯合國官員指出，這場衝突如今已至少造成30人死亡。路透社則引述蘇丹醫生委員會報導，有至少56名平民在衝突中死亡，而受傷人數高達595人，多人情況危急。

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