遭扔爆裂物逃過一劫　岸田文雄致電「漁港大叔們」道謝

▲岸田輔選遇襲。（圖／CFP）



中央社

日本首相岸田文雄15日上午輔選時遭一名年輕男子丟擲爆裂物，在維安人員保護下撤離，平安無事。男性犯嫌被身邊的漁民們及後來加入的警員等合力制伏。岸田致電漁民們道謝。

岸田為了輔選自民黨籍同志參選眾議院和歌山1區補選，15日上午到和歌山縣和歌山市雜賀崎漁港。上午將近11時30分（台灣時間10時30分），他在視察漁港，試吃魚蝦後，正要進行輔選演講時，突然有一名青年朝他的方向丟擲筒狀物，落點僅距他約1公尺。

一名隨扈先用特殊公事包推開筒狀物，並迅速護送岸田離開現場。

▼岸田被投擲物品近照。（圖／CFP）



丟擲筒狀物的青年似乎又要從背包拿出物品之際，被身旁的男性漁民們合力壓制，後來幾名民眾與警員合力制伏青年。不久後，一旁冒白煙，並傳出巨大爆炸聲響。

從媒體播放的影片可看到有一名男性漁民率先用手勒住丟擲爆裂物青年的頸部。其他漁民等隨後加入，然後現場維安警方接手壓制。

日本推特上不少網友發文盛讚最先壓制犯嫌的一名大叔。「漁港大叔」一度進入日本推特流行趨勢榜。

日本產經新聞報導，岸田周邊人士透露，岸田已親自打電話向漁民們致謝。

▼24歲犯嫌木村隆二投擲煙霧彈被逮。（圖／路透）



率先出手制伏丟擲爆裂物男子的50多歲男性漁民後來對媒體表示，這名男子最初丟擲物品，後來又想從背包拿出物品，他立刻出手壓制。

同樣在第一時間參與制伏丟擲爆裂物青年的68歲漁民寺井政見對關西電視台表示，事發當時原本不清楚發生了什麼事，但感覺該名青年好像在點火似的，丟擲出什麼物品。當時年輕的漁民們衝向該名青年，後來2、3名警員也衝過來，他自己也幫忙壓制。

▼岸田前往和歌山市漁港助選，一名黑衣男子投擲煙霧彈被逮。（圖／路透）



寺井表示，丟擲爆裂物的青年看起來就是普通的青年，遭制伏的過程有抵抗（如上圖／路透）。

寺井看到這名青年原本手中拿著金屬筒狀物，長約20公分、寬約3公分遺留在現場，他將此撿起來，想遞交給警察，結果被喊說：「快逃」。於是將此物放在現場，趕緊逃離。

▼民眾驚慌逃竄。（圖／路透）



寺井回顧當時的情況說，將青年制伏後沒多久，突然傳出巨大爆炸聲響，他擔心不知是否有人受傷，周邊的人驚嚇鳥獸散。

這起事件，僅一名30幾歲警員左手臂受傷，岸田和在場的民眾均平安。

▼岸田前往和歌山市漁港助選。（圖／路透）



和歌山縣警察本部表示，犯嫌是家住兵庫縣川西市24歲的木村隆二。警方在現場扣押疑似爆裂物的兩件圓筒狀物體，其中一件研判已在現場爆炸，另一件是警方制伏犯嫌後發現。警方正分析圓筒狀物體是否具有殺傷力，以及事件的經過。

▼24歲木村隆二想再從背包拿出物品遭機警漁民壓制，再遭警方逮捕。（圖／路透）



和歌山縣警方不願透露事發當時的維安狀態，不過這次的維安計畫是根據去年7月8日前首相安倍晉三遇刺身亡後重新制訂的警備要領所做的規劃，事先獲得警察廳（相當於警政署）批准。

▼穿雪花背心的「漁港大叔」，直接撲向嫌犯。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

