▲史強擔任南投信義鄉鄉長時，涉犯偽造文書罪責及行政違失。（圖／賴文萱攝）



中央社

南投原民局長、前信義鄉長史強與前祕書、課長等下屬，因採購驗收、核銷涉犯偽造文書，且史強任內小額採購預算編列及執行浮濫，經監察院移送，史強遭判撤職並停止任用3年。

南投縣政府原住民族行政局長史強擔任信義鄉長期間，於民國104年及105年間辦理數件小額採購工程，委請廠商先行施作，事後卻以製作不實時間的採購文書方式辦理驗收、核銷程序，涉犯偽造文書罪責及行政違失，且史強擔任鄉長任內小額採購預算編列及執行浮濫，事證明確且情節重大，遭監察院依法提案彈劾。

監察院將懲戒案移送懲戒法院審理，日前判決出爐，史強遭判撤職並停止任用3年。判決指出，史強與下屬等人辦理豐丘村滑水道噴水引流工程、滑水道戲水區及水道噴水管線加高修繕等6件小額採購涉偽造文書，移送法務部廉政署調查後，移請南投地方檢察署偵辦，檢察官對信義鄉公所相關承辦人員及廠商提起公訴。

判決內容指出，史強擔任信義鄉長期間，承辦人員涉犯公文書登載不實行為，史強雖未經認定有構成刑法共犯情事，但經查是由史強指示、交辦先行施作再補採購程序，且史強任內信義鄉公所小額採購件數量，遠高出其他鄉鎮市公所，同一採購案預算拆成數件小額採購，顯有違政府採購法等法令、有違主管監督責任。

判決指出，史強擔任鄉長任內，信義鄉公所年度預算書編列小額採購約400多件，相較各鄉鎮市公所每年度預算書編列小額採購約10件，遠高其他公所常態，有將同一採購案預算拆成數件小額採購情事，且實際執行甚至高達800至900件，濫用小額採購權限，離譜至極。

史強審理時答辯，未有移送機關所指對所屬人員未善盡監督、考核職責，及濫用預算、採購權限而違主管監督職責等情事，他雖指示承辦人員儘速簽辦這6件採購工程，但未指示規避政府採購法及偽造文書。

判決指出，史強辯稱不可能注意工程採購案辦理情形、無庸負監督注意責任是卸責之詞，史強違失行為發生於民國104年10月28日至105年11月17日，當時是鄉長，有違公務員服務法所定「公務員執行職務應力求切實之旨」，屬公務員懲戒法第2條第1款違法執行職務行為。

史強怠於執行職務，戕害人民對公務員執行職務信賴，皆損害公務員名譽及政府信譽，為維護公務紀律，有予以懲戒必要，依公務員懲戒法判決史強撤職並停止任用3年，全案可上訴。

對此，南投縣政府今天回應媒體詢問表示，縣府13日傍晚收到懲戒法院判決書，史強遭懲戒法院第一審判決撤職並停止任用3年，因史強將提上訴，全案尚未確定，待判決確定後，縣府將依相關法令辦理。