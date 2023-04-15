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岸田文雄遇襲「漁港大叔」率先壓制犯嫌　登推特熱搜

▲▼ 岸田輔選遇襲，撤離畫面、被投擲物品近照。（圖／CFP）

▲ 岸田在隨扈包圍下安全離開現場。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

日本首相岸田文雄15日上午於和歌山市輔選時，一名男子投擲疑似煙霧彈的物品，岸田隨即被護送離開。日媒拍到的事發影片可看到一名「漁港大叔」率先壓制犯嫌，避免後續可能危害。相關話題在日本網友間引發討論，「漁港大叔」也進入日本推特流行趨勢榜。

岸田今天到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下撤離，平安無事，男性犯嫌當場被逮。警方已扣押疑為爆裂物的兩件圓筒狀物體，並得知犯嫌為24歲的木村隆二。

日媒拍到的事發影片可看到身穿雪花背心的「漁港大叔」，直接撲向嫌犯，用手勾住他的脖子，牢牢不放。

對此有網友說，「漁港大叔」的身手矯健，比維安人員還厲害，不過也有人質疑，維安人員竟然被「漁港大叔」比下去，是否維安的層級與危機意識不足。

▲▼ 岸田前往和歌山市漁港助選，一名黑衣男子投擲煙霧彈被逮。（圖／路透）

▲ 岸田前往和歌山市漁港助選，投擲煙霧彈的犯嫌24歲的木村隆二被逮。（圖／路透）

日本網友除了在推特盛讚「漁港大叔」行動迅速外，也有人注意到犯嫌手中另一支銀色圓筒狀物體很危險，犯嫌丟出的第一支銀色圓筒狀物體，其實落點相當接近岸田。

距2022年7月前首相安倍晉三在街頭遭槍擊身亡事件還不到一年，今天又發生這起事件，讓不少日本網友對日本治安感到不安。

有網友則表示，「又是以首相為目標，難道日本是這種恐怖行為盛行的國家嗎？」。

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