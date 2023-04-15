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美國金融巨頭指控她用「300萬騙走53億」　創業女神現況超慘

▲▼「助學貸款界亞馬遜」Frank創辦人賈維斯（Charlie Javice）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「助學貸款界亞馬遜」Frank創辦人賈維斯（Charlie Javice）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

被稱為「助學貸款界亞馬遜」的學貸申請工具網站 Frank創辦人賈維斯（Charlie Javice）上周在紐約被捕，隨後遭到美國司法部正式起訴，包括電信欺詐、金融欺詐、合謀欺詐、證券欺詐等數項聯邦指控。如果罪名成立，每項罪名的最高刑期都是30年，此外，賈維斯還面臨著美國證券交易委員會（SEC）的證券欺詐民事訴訟。

當年僅24歲的賈維斯於2016年創辦了Frank並且擔任CEO，2021年美國金融巨頭摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）相中Frank將其定為收購目標，在談判過程中，賈維斯一直表示Frank平台已經擁有430萬用戶。這個巨大的目標用戶群是吸引摩根大通收購的主因，最終同意以1.75億美元（約新台幣53億）的價格收購Frank。

摩根大通完成收購後不久，就發現絕大多數的電子郵件被退回，成功發送的也只有1%顯示已讀，經過調查後才發現，真實用戶數居然只有20多萬人。

司法部的調查取證工作獲取了摩根大通與賈維斯之間的所有電子郵件和聊天記錄，以及賈維斯和Frank高管以及外部數據專家和諮詢公司的所有聯繫記錄。

▲▼摩根大通,小摩,JP Morgan。（圖／路透社）

▲摩根大通（JP Morgan）認為，賈維斯造假用戶清單，騙取1.75億美元的收購金額。（圖／路透社）

調查顯示，賈維斯花了1.8萬美元找了一個外部數據專家偽造了一份虛假的用戶清單，又花了10.5萬美元從一家諮詢公司購買了一個包括450萬名學生的真實數據包，合併造出了一份包括真實身份訊息的「用戶清單」，以此說服摩根大通的併購團隊。

換句話說，她僅僅用了12萬美元（約新台幣366萬）的成本，就換取了摩根大通1.75億美元的收購價格，再加2000多萬美元的獎金。

賈維斯則在德拉瓦州的法院主張該，摩根大通在沒有進行適當的盡職調查的情況下匆忙購買Frank，並試圖轉移對學生隱私權的違法關注。

賈維斯認為，摩根大通啟動Frank交易的內部調查是假托之詞，解雇她擔任學生方案負責人，並拒絕支付2000萬美元的留任獎金，才是真實目的。

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