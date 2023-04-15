Sony世界攝影大獎「AI生成圖片竟獲優勝」　創作者突衝上台曝真相

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Sony世界攝影大獎「AI生成圖片竟獲優勝」　創作者突搶麥：拒絕領獎

▲▼德國攝影家埃爾達森（Boris Eldagsen）用AI自動生成圖像投稿2023索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）結果竟真的獲獎。（圖／翻攝自IG／boriseldagsen）

▲德國攝影家用AI自動生成圖像參賽，結果真的獲獎。（圖／翻攝自IG／boriseldagsen）

記者張寧倢／綜合外電報導

索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）是全球最負盛名的攝影比賽之一，然而，最近公布的2023年公開賽獲獎名單中，竟然有一件優勝作品是由Open AI開發的人工智慧系統自動生成的圖像。得獎的德國攝影師埃爾達森（Boris Eldagsen）還不請自來地站上頒獎典禮舞台，「搶麥」宣布拒絕受獎。

根據Talking Pictures與PetaPixel等外媒網站報導，埃爾達森3月14日收到通知稱，他的黑白肖像攝影作品《電工》（The Electrician）不僅進入2023索尼世界攝影大獎公開賽的創意類別最終14幅入圍名單，還獲選為優勝作品。當天他就在個人IG上發文坦承，其實這根本不是一張攝影照片，而是由Open AI的「繪圖神器」DALL•E 2自動生成的圖像。

▲▼德國攝影家埃爾達森（Boris Eldagsen）用AI自動生成圖像投稿2023索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）結果竟真的獲獎。（圖／翻攝自IG／boriseldagsen）

▲獲得2023索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）公開賽創意類別優勝的作品《電工》（PSEUDOMNESIA | The Electricia）。（圖／翻攝自IG／boriseldagsen）

埃爾達森2022年用AI系統創作了Pseudomnesia系列圖片，《電工》就是其中一之一，畫面中的年長女子躲在年輕女子背後，還神秘地出現了一隻似乎是男性的手，創造出1940年代家庭肖像的復古氛圍。然而，仔細看看這張圖，女子的皮膚質地與手指紋理都缺乏細節。

▲▼德國攝影家埃爾達森（Boris Eldagsen）用AI自動生成圖像投稿2023索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）結果竟真的獲獎。（圖／翻攝自IG／boriseldagsen）

▲與《電工》同為Pseudomnesia系列作品的AI生成圖像《剩餘者》（The Leftovers）。（圖／翻攝自IG／boriseldagsen）

埃爾達森表示，他1989年開始攝影，2000年成為一名照片媒材藝術家，從事20年攝影工作後，將藝術重心轉移至人工智慧生成器的創造性與可能性之上。他在個人網站上宣布，拒絕接受索尼世界攝影大獎提供的索尼相機獎品與5000美元（約新台幣15萬元）獎金，人工智慧圖像與攝影並不相同，不該放在同個比賽中競爭，「因此我不會接受這個獎項。」他希望能為AI圖像舉行獨立的獎項。

埃爾達森說，投稿參賽只是想加速主辦方對AI生成圖像的討論，「感謝您們選擇了我的圖片，而成就了一個歷史性的時刻，因為這是第一張在著名國際攝影比賽中獲獎的AI圖像」、「你們有多少人知道或懷疑它是AI生成的？感覺有點怪怪的，對吧？」

▲▼德國攝影家埃爾達森（Boris Eldagsen）用AI自動生成圖像投稿2023索尼世界攝影大獎（Sony World Photography Awards）結果竟真的獲獎。（圖／翻攝自IG／boriseldagsen）

▲埃爾達森自掏腰包參加2023索尼世界攝影大獎頒獎典禮，還突襲上台發言，宣布拒絕領獎。（圖／翻攝自IG／boriseldagsen）

不過，埃爾達森仍自掏腰包，花了800歐元（約新台幣2.7萬元）搭飛機、租燕尾服親自從柏林到倫敦參加2023索尼世界攝影大獎的頒獎典禮，甚至他還在中場休息時去找主持人，表示自己是公開賽創意類獲獎者，希望能在台上講點話。直到他上台打斷頒獎典禮之前，都沒有工作人員來找他洽談，這個突如其來的搶麥舉動也讓原先保留他獲獎資料的官方網站與展覽撤下所有《電工》的圖片與紀錄，而創意類獲獎名單網頁也刪除了得獎者（winner）字樣。

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