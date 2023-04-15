岸田遭襲！目擊者驚恐「想起安倍」　男嫌被捕沉默：律師來再說

▲ 岸田在隨扈包圍下安全離開現場。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三去年7月遇刺身亡，事隔不到1年，首相岸田文雄15日稍早輔選時又遭人投擲圓筒狀物品攻擊，現場傳出爆炸巨響、竄起白煙，所幸在隨扈包圍下安全撤離。目擊者事後受訪時仍心有餘悸，也不禁想起去年遭槍擊而死的安倍。

《讀賣新聞》報導，岸田15日上午赴和歌山市雜賀崎漁港視察，正準備開始輔選演說時，24歲男嫌木村隆二在人群後方向前丟擲一個銀色圓筒，民眾驚叫之下所有人開始逃竄，不久後傳出巨響及白煙。

木村身旁的民眾是在他丟出物品後第一時間迅速將他制伏，他當場被以現行犯逮捕，涉嫌暴力妨礙公務罪，帶回警局至今行使緘默權，堅持「等律師來再說」，犯案動機目前不明。

▲▼ 木村丟出疑似爆裂物的圓筒後被制伏。（圖／CFP）

合力制伏木村的包括一名50多歲漁夫，他受訪提到，「他一開始先丟了一個東西，然後又想從背包裡拿東西」。另一名68歲漁夫寺井政見則是在看到員警和同伴努力壓制他時才趕緊上前幫忙，爆炸聲是在制伏過程中傳出，「聲音太大了，大到我都擔心會不會有人受傷」，他曾一度撿起掉在現場的銀色圓筒，正打算交給員警，員警就叫他快逃。

現場一名40多歲女性事後受訪時聲音還在顫抖，「沒想到會發生這種事，讓人想起前首相安倍被槍擊的事件。」100公尺外一家餐廳老闆也提到，當時聽見很大的聲響，還看到煙霧，「前首相安倍的事件過後又發生這種事，讓人很驚訝，幸好沒人受傷，男子也很快就被抓到。」

▼ 目擊者驚慌逃竄。（圖／路透）