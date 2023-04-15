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地穴隱居500天創紀錄！邊緣女「沒洗澡」時光停滯　不知俄烏戰爭

▲▼西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天。（圖／路透）

▲西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

西班牙一名女性極限運動員、登山家弗拉米尼（Beatriz Flamini）接受實驗，她必須在暗無天日、深達70公尺的洞穴中獨自生活500天，打破世界紀錄，期間她和外界完全斷絕聯繫，根本不知道烏克蘭慘遭俄軍侵略、也無法得知世界正逐漸擺脫新冠疫情陰霾，可謂是「白天不懂夜的黑」。近日，她終於結束實驗重回地面。

根據《BBC》報導，今年50歲的弗拉米尼2021年11月21日接受由科學家密切監控的「時光洞穴」（Timecave）實驗，她前往位於西班牙安達盧西亞自治區格拉納達省市鎮莫特里爾（Motril）附近的洞穴接受研究，專家利用她被隔離在洞穴的時間點，來研究社會隔離和極端暫時迷失，對人們時間感知能力如何造成影響，進而了解人類的思維能力和晝夜節律。

▲▼西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天。（圖／路透）

▲西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天，最後重返地面。（圖／路透）

今年4月14日，弗拉米尼終於結束長達500天的漫長實驗，當她步出洞穴、重返人類充滿五光十色的繽紛文明社會時，受到眾人的擁戴。西班牙國營媒體《TVE電視台》的鏡頭顯示，弗拉米尼是笑著爬出洞穴，並主動擁抱她的團隊。

弗拉米尼48歲時進入該洞穴，期間她在洞穴中孤獨地迎來2次生日，最後終於在50歲生日這一年「重建曙光」。她在70公尺深的洞穴內運動、健身、畫畫、編織羊毛帽，並且讀了60本書，以度過洞穴中的無聊時光，近2年來她在洞穴內喝了1000公升的水，中間她受到一群心理學家、研究人員、洞穴學家的監控，不過雙方沒有產生過聯繫。

▲▼西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天。（圖／路透）

▲▼西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天，以畫畫、編織消磨時間。（圖／路透）

▲▼西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天。（圖／路透）

弗拉米尼接受記者採訪時坦言，她在洞穴以後逐漸失去平衡，這也是她返回地面時需要旁人攙扶的原因。弗拉米尼表示，大約在進入洞穴2個月後，她已經忘記「時間」的存在，「有那麼一刻，我不得不停止計算日子，因為我認為時間停在第160至170天。」

弗拉米尼也表示，待在洞穴內最艱難的一刻大概是面臨「蒼蠅入侵」，且因為她在洞穴中無人可以對話，最後導致她產生幻聽症狀。

▲▼西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天。（圖／路透）

▲西班牙女性極限運動家弗拉米尼待在洞穴生活長達500天，喝掉1000公升的水。（圖／路透）

弗拉米尼的團隊表示，弗拉米尼打破了全球人類在洞穴中居住時間最為長久的世界紀錄。

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