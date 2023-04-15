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與習近平會談　巴西總統魯拉：無人可阻止兩國拉近關係

▲巴西總統魯拉發表就職百日演說。（圖／CFP）

▲ 巴西總統魯拉。（圖／CFP）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天與中國國家主席習近平在北京會面表示，希望在未來4年深化兩國在各個領域的合作，並強調無人可以阻止兩國拉近關係。

魯拉與習近平今天在北京人民大會堂舉行會談，重申巴西外交政策獨立和不與任何國際力量結盟的立場。

魯拉表示，昨天在上海參觀華為電信公司就是要告訴世界，巴西對中國人沒有偏見，且無人可以阻止巴西改善與中國的關係。

近年來，華為廣受美國政府抨擊，質疑該公司可能利用用戶資訊為中國政府謀取利益，華府還向前巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府施加壓力，要求巴西不允許華為參與當地5G網路的建設投標，但波索納洛還是允許華為參加競投。

魯拉說，中國一直是巴西貿易關係的首選夥伴，巴西與中國保持最重要的對外貿易流動，巴西也願意與中國一起努力通過討論最重要的問題來平衡世界地緣政治。

巴西FGV基金會國際關係學者斯圖恩克（Oliver Stuenkel）表示，巴西與中國發展更緊密的關係可能會引起與美國的一些摩擦，但魯拉的賭注是巴西在西方受到像印度一樣的待遇，印度有其獨立政策，不靠中國，同時與美國等西方大國有著非常深厚的夥伴關係。

米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）國際關係教授羅培斯（Dawisson Belém Lopes）則認為，美國和中國之間緊張局勢加劇，減少了巴西在兩國保持等距的迴旋餘地，當巴西接近中國時，必然與美國保持距離，反之亦然；國際體系對在兩國之間搖擺不定的國家，已不像以往寬容。

魯拉與習近平在會談結束後簽署了15項涉及兩國政府的協定。此外，巴西和中國的公司和公共機構之間還簽署了20項其他貿易協定。

兩國政府之間的協定包括巴西財政部與中國財政部之間的諒解備忘錄，推動互惠互利的合作計畫，如公私夥伴關係（PPP），基礎設施和融資。

在通信領域，巴西國家電信局（Anatel）和中國工業和資訊化部就交流政策、研究機構之間的說明，以及對資訊和通信技術行業的貢獻達成諒解。

還有「2023-2032年航太合作計畫」，確定了中國國家航太局與巴西航太局在10年內的雙邊活動。

兩國政府還決定，為重新設立中巴協調與合作高級委員會（Cosban）經貿小組委員會貿易便利化工作小組制定條件。（編輯：徐睿承）

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