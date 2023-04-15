「跨性別網紅」業配喝一口　百威啤酒母公司市值蒸發1600億

▲跨性別網紅幫廠商業配，引發保守人士抵制百威淡啤（Bud Light）。（圖／翻攝自IG／dylanmulvaney，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國跨性別網紅Dylan Mulvaney在IG與TikTok上各有超過180萬與1080多萬粉絲追蹤，以影像記錄性別轉變，然而，她4月1日上傳一段喝啤酒的影片，引發保守派人士抵制百威淡啤（Bud Light），導致百威母公司安海斯-布希英博集團（Anheuser-Busch InBev）股價大跌，市值蒸發逾52億美元（逾新台幣1600億元）。

▲Dylan Mulvaney接受削骨等臉部女性化手術（圖左），並在個人社群平台上分享近年來的轉變。

根據《紐約時報》報導，26歲的跨性別女性Dylan Mulvaney上傳影片宣傳「瘋狂三月」啤酒大賽活動，並且展示了廠商所贈的一罐印有她肖像的百威淡啤啤酒。不料，合作影片引發知名保守派人士呼籲抵制，其中包含嘻哈歌手Kid Rock就在推特上PO出影片，他開槍射爆成堆的百威淡啤，還一邊比中指一邊辱罵。

參與抵制的德州共和黨議員Dan Crenshaw在影片中展示，他家的冰箱裡絕不放百威淡啤。鄉村歌手Travis Tritt也說，他將不再把百威淡啤列入巡迴表演的餐點。隨著抵制活動擴大，導致母公司安海斯-布希連帶受挫，據《紐約郵報》數據，自3月31日至4月12日公司股價下跌將近4%，市值則從1323.8億美元跌至1271.3億美元，兩周內蒸發52.5億美元（約新台幣1602億元）。

▲安海斯-布希英博集團因抵制風波造成短期股價下跌。（圖／翻攝自Google Search）

爭議主角Dylan Mulvaney沒有直接對百威抵制浪潮作出回應，但她在最近podcast節目受訪時提到，自己是跨性別領域的新手，因此很容易成為外界攻擊的目標，「我相信若要追究一個已有20年經歷的跨性別女性，會更困難得多。」她表示，這些人並不理解她，而她所做或所做的事都被斷章取義，成為別人對付她的材料，她對此感到難過，因為她想表達的一切都是積極正向的。

▲Dylan Mulvaney在百威啤酒的爭議後又接了Nike運動內衣業配，同樣引來批評。

事實上，Dylan Mulvaney隨後於5日在IG發布了與Nike合作的廣告照片，她穿上了Nike的運動內衣與緊身褲說這些產品很適合運動鍛鍊和日常穿著。結果再次引來酸言酸語，美國女主播Megyn Kelly在自己的節目上抨擊，儘管施打激素但那終究不是乳房，「對不起，Dylan沒有胸部…Dylan不需要任何類型的胸罩，更別說運動內衣了。」

報導指出，百威淡啤與Nike都回擊了這些批評，選擇支持Dylan Mulvaney。安海斯-布希聲明解釋，旗下品牌會與數百名網紅合作，以利與不同人口族群建立更多聯繫，也會不時替粉絲和網紅生產獨特的紀念啤酒罐。集團CEO也表示，「我們從未有意參與分裂大眾的討論，我們的事業是讓人們相聚在一起喝著啤酒。」Nike則聲明，將刪除任何不符合多元文化與包容性社群精神、仇恨、霸凌等惡意留言。

▲Dylan Mulvaney並未對百威淡啤抵制活動作出回應，但表示自己很容易「成為目標」。

《紐約時報》指出，企業諮詢和資產管理公司LGBT Capital於2019年做的一份報告顯示，美國LGBTQ族群年購買力估計達到1.1兆美元（約新台幣33.5兆元）。對照先例，2020年美國食品生產公司Goya Foods因讚揚前總統川普言論遭到抵制，但人群改變消費行為的努力只維持幾周，並未對Goya Foods造成長期影響，因此有專家推測百威淡啤短時間雖然受衝擊，但也不失為一個能吸引新的、更忠誠的顧客群的機會。