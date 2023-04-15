侵略烏克蘭得不償失！美文件：俄特種部隊「嚴重摧毀」　重建需10年

▲俄軍指揮官太過依賴精銳部隊，在錯誤的戰術指導下，讓秘密特種部隊損失慘重。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國麻州21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌在電玩社群平台Discord洩漏機密文件，一度震驚國際。其中一份資料顯示，俄羅斯在侵略烏克蘭時，因為戰術上的指揮錯誤，導致秘密特種部隊遭受慘重的傷亡，莫斯科當局至少需耗費十數年才能重建，而此後俄軍在世界各地的戰鬥力將會下降，且失去情報蒐集和偵察技能。

根據美媒《華盛頓郵報》，上述軍事機密為此次文件洩露內容的一部份，此前從未有媒體報導過，而俄軍秘密特種部隊大量傷亡的主因，美國官員認為是俄軍指揮官太過依賴特種部隊所致，因為這些部隊已被列為前線步兵編制，和烏克蘭軍隊一樣遭受大量傷亡。

俄軍特種部隊人員接受最先進的軍事訓練，因此往往被分配執行各種高度風險、隱密的任務，包括追緝烏克蘭總統澤倫斯基等。然而，美國情報調查結果和密切關注特種部隊部署的獨立分析人士卻指出，俄國去年發動全面攻勢侵略烏克蘭時，因為指揮官只關注展開勢如破竹的積極攻勢、加上對常規戰力持懷疑態度，最後直接下令精銳部隊參戰。

不過俄軍指揮官的錯誤戰術反而導致突擊部隊迅速消耗，在戰爭態勢改變後，莫斯科利用秘密部隊支持常規作戰行動的能力被嚴重限制，驚人的傷亡數導致戰鬥力下降，包括在烏克蘭以及俄軍在世界其他各地展開的行動。

洩漏的機密文件也引述衛星圖像舉證，例如以俄國南部第22獨立特種部隊基地的前後對比照，內容顯示2022年夏末從烏克蘭作戰行動中返回的5個俄軍獨立特種部隊旅中，只有1個旅能夠安然無恙回來，其他皆遭遇嚴重損失。

還有2張的俯拍照片能顯示俄軍重大損失前後的強烈對比。一張顯示侵烏行動的前幾個月（2021年11月）、另一張則顯示幾個月後的狀態，本該停滿虎式戰術裝甲車的調配場已經剩下不到部署前的一半，第22旅和另外2支獨立特種部隊的減損率高達90至95%。

儘管機密文件並未詳述俄軍特種部隊在烏克蘭的估計傷亡人數，但文件所引述的消息評估稱，光是俄軍第346部隊就「失去了幾乎整個旅」，原本部署的900名士兵，如今只剩125人活著回來。

文件分析，其實俄軍精銳部隊缺乏經驗，且特種部隊士兵的專門訓練時間就至少需要4年，因此莫斯科當局恐怕得需要長達10年的時間來重組精銳部隊。