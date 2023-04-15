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重申台海和平重要性！美日韓「時隔3年」安全會議：定期辦反潛訓練

▲▼美國尼米茲號航空母艦4月4日在南韓濟州島海域和南韓、日本舉行聯合反潛訓練。（圖／路透）

▲美國尼米茲號航空母艦4月4日在南韓濟州島海域和南韓、日本舉行聯合反潛訓練。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來核武與導彈威脅倍增，其最高領導人金正恩視察最新型洲際彈道飛彈「火星-18型」試射時更威脅，要讓敵方處於極度不安和恐懼。對此，美日韓時隔3年再度於美東時間14日在美國華府舉行安全會議，三方表示將例行實施反潛訓練、導彈防禦訓練，同時強調台海和平穩定的重要性。

根據《韓聯社》，美國、日本、南韓在美國華府舉行國防部副部長級別的第13屆「安全會議」（DTT），由美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、日本防衛省防衛政策局長增田和夫、南韓國防部國防政策室長許泰根（허태근，音譯）代表出席，三方在聯合新聞稿中發表上述聲明。

內容指出，為了遏制來自北韓的核武與導彈威脅、同時增進韓半島（朝鮮半島）與印太地區和平穩定，美日韓三國決定加強軍事安全上的合作，尤其是例行實施反潛作戰訓練、導彈防禦訓練，同時再度恢復海上攔截作戰訓練（Maritime Interdiction Operation）和反海盜作戰訓練。

先前美日韓三國元首協議，透過靈活運用包括三邊軍情共享協定（TISA）在內的軍情共享系統，即時共享北韓導彈警報軍情，此次會議上審視相關工作準備進度。另外，三國也全力支持以軍事情報保護協定（GSOMIA）為基礎、強化國防當局之間緊密溝通合作的承諾。

據悉，美日韓三國首度於2022年10月在韓半島附近實施導彈防禦訓練、今年2月則再度實施訓練；至於反潛作戰訓練則是時隔5年於2022年9月實施，而今年4月初再度實施。

今年以來北韓試射各種能掛載戰術核彈頭的彈道飛彈、巡弋飛彈，同時對外公開研發已久、實驗50餘次的新武器「海嘯」核動力無人攻擊潛艇，該武器又被視為「核魚雷」，種種威脅讓美日韓決定定期實施相關軍事訓練進行反制。

▲▼北韓25至27日再度於元山海域針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯」進行水下引爆測試。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓再度於元山海域針對核動力無人攻擊潛艇「海嘯」進行水下引爆測試。（圖／達志影像／美聯社）

美國再度重申，對於日本和南韓的協防承諾「堅若磐石」，強調以包括核武在內等所有範疇的防衛力量作為堅實後盾；美日韓三方討論印太地區情勢，再度強調台灣海峽和平穩定的重要性。

美國、日本代表支持南韓尹錫悅政府所發表的「大膽的構想」，強調其目標在脈絡上符合推動韓半島完全無核化。

報導指出，美日韓三方原本於2008年首次舉辦每年實施的安全會議（DTT），不過2020年會議後便面臨中斷，時隔3年代再度於今年實施，而下屆會議將於南韓舉辦。

另外，美國「同溫層保壘」戰略轟炸機B-52H時隔9天，昨（14）日再度飛進韓半島上空，和美國F-16戰鬥機、南韓F-35A與F-15K戰鬥機共同實施訓練。

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