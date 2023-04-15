美國竊聽得知！中國同意軍援俄羅斯　武器須「偽裝成民用物品」

▲美國外流情報指出，中國已批准向俄羅斯提供武器援助。圖為習近平在俄烏開戰後，於3月20日首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

五角大廈機密文件遭內部人士外洩，構成美國國安風險，也暴露美方監視各國的秘辛。對此《華盛頓郵報》報導稱，美方一份日期為2月23日的最高機密文件顯示，根據攔截的訊號情報，中國政府已經批准向俄羅斯提供武器，並計畫將軍備偽裝成民用物品。

據《華郵》報導，這份遭外流至Discord社群的文件標題為「觀察報告」，是由美國國家情報總監辦公室（ODNI）所製作，並標記為嚴格限制發送的最高機密（top secret）。文件中一個子項目為「北京據報已批准向俄羅斯秘密運送致命援助（lethal aid）」，內容摘要了美國竊聽俄羅斯對外情報局（SVR）所攔截到的情報。

情報摘要稱，根據「訊號情報」來源，SVR報告指出中國共產黨中央軍委會已經「批准增加供應」武器，並且希望予以保密。不過該報告沒有揭露SVR的訊息來源。

一名美國高級官員匿名向《華郵》透露，「我們目前沒有看到中國向俄羅斯轉移武器或提供致命援助的證據。但我們仍然感到擔憂，並將持續密切監視。」另一名匿名的美國國防高層也同意此評估。

在文件標注日期之前的2月19日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在慕尼黑安全會議會見中國外交高官王毅的隔天對媒體表示，美國對於中國可能向俄羅斯提供支援的憂慮有所增加，「我們看到他們（北京）為俄羅斯在烏克蘭的行動提供非致命的支援，我們現在的擔憂是，基於我方得知的消息，他們正在考慮提供致命援助。」當記者問到何謂致命性援助時，布林肯回答「武器。所有符合這類別的一切，從火砲彈藥到武器本身。」

另一份相同時期外流文件則指出，美方評估，如果烏克蘭使用美國或北約武器在俄羅斯境內發動「重大」襲擊，中國便會將此視為「華盛頓對衝突升溫有直接責任」的跡象，並可能成為中國提供俄羅斯武器的進一步理由。