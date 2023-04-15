　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國竊聽得知！中國同意軍援俄羅斯　武器須「偽裝成民用物品」

▲▼習近平在俄烏開戰後，首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

▲美國外流情報指出，中國已批准向俄羅斯提供武器援助。圖為習近平在俄烏開戰後，於3月20日首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

五角大廈機密文件遭內部人士外洩，構成美國國安風險，也暴露美方監視各國的秘辛。對此《華盛頓郵報》報導稱，美方一份日期為2月23日的最高機密文件顯示，根據攔截的訊號情報，中國政府已經批准向俄羅斯提供武器，並計畫將軍備偽裝成民用物品。

據《華郵》報導，這份遭外流至Discord社群的文件標題為「觀察報告」，是由美國國家情報總監辦公室（ODNI）所製作，並標記為嚴格限制發送的最高機密（top secret）。文件中一個子項目為「北京據報已批准向俄羅斯秘密運送致命援助（lethal aid）」，內容摘要了美國竊聽俄羅斯對外情報局（SVR）所攔截到的情報。

情報摘要稱，根據「訊號情報」來源，SVR報告指出中國共產黨中央軍委會已經「批准增加供應」武器，並且希望予以保密。不過該報告沒有揭露SVR的訊息來源。

一名美國高級官員匿名向《華郵》透露，「我們目前沒有看到中國向俄羅斯轉移武器或提供致命援助的證據。但我們仍然感到擔憂，並將持續密切監視。」另一名匿名的美國國防高層也同意此評估。

在文件標注日期之前的2月19日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在慕尼黑安全會議會見中國外交高官王毅的隔天對媒體表示，美國對於中國可能向俄羅斯提供支援的憂慮有所增加，「我們看到他們（北京）為俄羅斯在烏克蘭的行動提供非致命的支援，我們現在的擔憂是，基於我方得知的消息，他們正在考慮提供致命援助。」當記者問到何謂致命性援助時，布林肯回答「武器。所有符合這類別的一切，從火砲彈藥到武器本身。」

另一份相同時期外流文件則指出，美方評估，如果烏克蘭使用美國或北約武器在俄羅斯境內發動「重大」襲擊，中國便會將此視為「華盛頓對衝突升溫有直接責任」的跡象，並可能成為中國提供俄羅斯武器的進一步理由。

►CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器　白宮警告「將付真正代價」

►21歲嫌洩「美軍機密」最高判15年！　父旁聽高喊：我愛你

►波蘭挺台！國會93議員聯署支持台灣「參與國際」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
球迷全起立看李多慧！　「1動作完美複製」超震撼
領10年基本工資！同事「1句話」讓她傻眼　過來人力挺：別離職
快訊／中信金宣布調薪　幅度上看3%！
一圖看今日雨區！　雨彈最猛「濕到發黃」範圍出爐
宋逸民夫婦現身了！　公開喊話阿Ben
張育成遭擊中右膝！　痛苦大叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與習近平會談　巴西總統魯拉：無人可阻止兩國拉近關係

馬斯克加入戰場！成立新公司X.AI　瘋狂挖角正面迎戰OpenAI

美密件曝：中國間諜氣球「還有4顆」！　曾飛越美軍航母戰鬥群

美國竊聽得知！中國同意軍援俄羅斯　武器須「偽裝成民用物品」

重申台海和平重要性！美日韓「時隔3年」安全會議：定期辦反潛訓練

快訊／日相岸田街頭演說中「傳爆炸巨響」！　1嫌被壓制畫面曝

18歲網美「炸出奶彈」搭遊樂設施太嗨　巨乳全程甩晃停不住

狠母殘殺2子女！　出庭露「詭異燦笑」：是他們變成殭屍

記者會上互嗆！德勸中勿改變台海現狀　秦剛：不會走西方殖民老路

波蘭挺台！國會93議員聯署支持台灣「參與國際」

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

相戀29年結据租不起房　女友癌末醫院幫辦婚禮

與習近平會談　巴西總統魯拉：無人可阻止兩國拉近關係

馬斯克加入戰場！成立新公司X.AI　瘋狂挖角正面迎戰OpenAI

美密件曝：中國間諜氣球「還有4顆」！　曾飛越美軍航母戰鬥群

美國竊聽得知！中國同意軍援俄羅斯　武器須「偽裝成民用物品」

重申台海和平重要性！美日韓「時隔3年」安全會議：定期辦反潛訓練

快訊／日相岸田街頭演說中「傳爆炸巨響」！　1嫌被壓制畫面曝

18歲網美「炸出奶彈」搭遊樂設施太嗨　巨乳全程甩晃停不住

狠母殘殺2子女！　出庭露「詭異燦笑」：是他們變成殭屍

記者會上互嗆！德勸中勿改變台海現狀　秦剛：不會走西方殖民老路

波蘭挺台！國會93議員聯署支持台灣「參與國際」

生理期每天換「36片產墊」　她到生產血崩才知道罹「罕見出血病」

大陸宣布「陸基中段反導攔截」試驗成功　強調不針對他國

天天用預防落髮！「口碑養髮精華」盤點，別讓頭髮破壞你的美

球迷全起立看李多慧！「1動作完美複製」超震撼　他虧：聚集元氣彈

默想一個人 測你們之間是什麼樣的緣分？

30年前六合夜市最熱鬧遊藝場曝光　對比現況「在地人也搖頭」

鴻海喊話3年投資250億　高雄3南向基地受惠多

瑞芳最美寵物友善咖啡！無雷美食被網友大讚「每道都好吃」

《換乘》真的邀泫雅　「最佳前任」DAWN：就算身邊有別人我也愛她

白家綺「捲霸凌丟代言」回應了！　吳東諺護妻發聲：會還原真相

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

國際熱門新聞

局長竟是狼　狂傳噴精照給女警

日幣3種面額「新鈔曝光」　將於2024年啟用

身高188「全家最矮」！ 長腿正妹嘆：找不到男友

即／日相岸田演說中「傳爆炸巨響」！

女兒搶車位打架　媽開車勸架把2人輾死

養ChatGPT有多難？1個月花光17.5萬家庭1年用電

美議員提案　禁提供外援給與台灣斷交國家

俄猛轟「巴赫姆特」烏軍部分撤出

薛瑞福：若中國武力犯台　美國有4大理由保衛台灣

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

美軍機洩密嫌出庭戴腳鐐　父旁聽高喊：我愛你

CNN：馬克宏遭批　對世局充耳不聞

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

德中外長公開交鋒　記者會爆火藥味

更多熱門

相關新聞

美密件曝：中國間諜氣球「至少還有4顆」

美密件曝：中國間諜氣球「至少還有4顆」

美國2月擊落飛入領空的中國間諜氣球，讓本就緊張的美中關係進一步惡化，但近日外洩的五角大廈密件顯示，除了被擊落的一顆以外，美國情報官員已知至少還有4顆氣球。

重申台海和平重要性！美日韓再辦安全會議

重申台海和平重要性！美日韓再辦安全會議

狠母殘殺2子女！出庭露「詭異燦笑」

狠母殘殺2子女！出庭露「詭異燦笑」

德中外長公開交鋒　記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒　記者會爆火藥味

俄軍猛轟烏東斯拉夫揚斯克　造成幼兒等8人喪生

俄軍猛轟烏東斯拉夫揚斯克　造成幼兒等8人喪生

關鍵字：

機密文件五角大廈洩密俄烏戰爭軍援中國俄羅斯北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

李燕停車場「40秒激吻片」曝光！

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

快訊／國三今晨重大車禍！　3車撞毀車頭6傷

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬

局長竟是狼　狂傳噴精照給女警

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面