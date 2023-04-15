馬斯克加入戰場！成立新公司X.AI　瘋狂挖角正面迎戰OpenAI

▲馬斯克有意加入最近爆炸式成長的AI戰場。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

知情人士透露，過去曾是美國科技公司OpenAI主要財務支持者的特斯拉執行長馬斯克，在和OpenAI鬧翻後，如今正計劃成立一家新的人工智慧（AI）公司，與OpenAI展開正面競爭。

WSJ取得一份州政府公告指出，馬斯克在内華達州注冊並創建了一家新的AI公司X.AI，而《金融時報》也引述知情人士報導，馬斯克正在組建一支由研究人員和工程師組成的團隊，並持續與SpaceX和特斯拉的投資者談判，打算加入AI開發的戰場。

報導稱，他還不斷從Alphabet旗下的Deep Mind等其他頂級AI公司招聘人才，為新公司佈局，同時還擁有了數千個構建大型語言模型（LLM）不可或缺的輝達圖形處理器（NVIDIA GPU）。

網路媒體Semafor表示，馬斯克過去曾是OpenAI的主要財務支持者，但在OpenAI增加了盈利性業務部門後，馬斯克便不再為這家科技公司提供財務支持，而微軟則在馬斯克與OpenAI合作破局不久後，向OpenAI投資10億美元。

今年3月，馬斯克簽署了一封公開信，呼籲OpenAI在接下來的半年停止任何比GPT-4更先進的AI模型的研究，更稱AI是「人類文明最大的風險之一」。報導稱，除了微軟和Google外，亞馬遜（Amazon）在13日也宣布將加入生成式AI（Generative AI）的領域，而馬斯克的這家新公司料將成為這個戰場的最新參與者。