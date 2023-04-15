一家4口「被丟包機場」和解了！旅行社賠31萬　再加碼免費玩富國島

▲朱女一家人在小港機場被旅行社放生。（資料圖／記者謝盛帆攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名朱姓女子日前發文指控，她一家四口和品冠旅遊購買越南旅行團行程，結果1日南下到小港機場時，才被領隊告知「沒有護照」，文章引起熱議。雙方則在13日達成和解，品冠旅遊支付31萬2893元整（包含團費15萬1200元），另再提供一次免費的富國島5日遊。

朱女1日抵達小港機場後，才被領隊告知沒有他們的護照，最後一家人敗興而歸。品冠旅遊解釋，是內部寄送件疏失造成，並將賠償30萬2400元（原團費及賠償100%團費），但朱女沒有接受。

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品冠旅遊昨（14）日晚間在臉書PO文表示，雙方已經在13日達成和解，將依照合約賠償100%團費，及支付朱女車資，金額共31萬2893元，另提到朱女是該公司的忠實客戶，因此董事長額外提供一次免費的「富國島5日遊」，希望藉此誠意彌補因此事件而未完成的家族旅遊，再給他們一次服務的機會。

▲▼旅行社和朱女達成和解。（圖／翻攝自Facebook／品冠旅遊）



朱女昨晚也在臉書社團「爆料公社」指出，「感謝這些日子社友的關心跟打氣，我們與旅行社已達成和解，也謝謝旅行社高層昨日陪同陳小姐驅車前來，此事已落幕就不再多做文字陳述。真心感謝大家，大家的祝福我收到了」。