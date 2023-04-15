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零售銷售數據欠佳　美股收黑143點、台積電ADR反漲0.17%

▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲美股今天收黑。（圖／路透）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

儘管銀行業公布獲利優於預期，但美國公布零售銷售數據更令人失望，美股今天收黑。台積電ADR漲0.17%、收87.20元。

道瓊工業指數終場下跌143.22點，或0.42%，收在33886.47點。

標準普爾500指數下跌8.58點，或0.21%，收在4137.64點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌42.81點，或0.35%，收在12123.46點。

費城半導體指數下跌4.490點，或0.15%，收在3070.453點。

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