俄軍猛轟「巴赫姆特」烏軍部分撤出　德國批准波蘭轉讓米格-29

▲德國批准波蘭轉讓米格-29給烏克蘭。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯過去兩天以猛烈砲火發動新攻擊，迫使烏克蘭軍隊從烏東巴赫姆特部分地區撤出。德國國防部表示，已批准波蘭對烏出口5架舊式米格-29戰鬥機，以增強烏克蘭空中武力。

●英情報：俄軍猛轟巴赫姆特 烏軍被迫撤出部分地區

英國14日在每日情報更新中寫道：「由於俄羅斯國防部和傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）部隊加強合作，俄羅斯已經重新啟動對頓內茨克州（Donetsk Oblast）城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的攻擊。」

英國軍方在每日情報更新中表示：「烏克蘭軍隊面臨重大的再補給問題，但已經從他們被迫棄守的陣地安然撤退。」

在巴赫姆特這場持續數月、最為致命的戰鬥中，瓦格納集團主導俄軍攻勢，但集團領導人抱怨俄羅斯正規軍隊對這支部隊支援不足。

每日情報更新中寫道：「烏克蘭的防衛部隊仍然控制著巴赫姆特的西部地區，但在過去48小時內遭受俄羅斯強烈的砲火攻擊。」

●波蘭申請轉讓米格-29戰機給烏克蘭 德國火速同意

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，柏林當局接獲批准波蘭向烏克蘭出口5架舊式米格-29（MiG-29）戰鬥機的要求後，當天便火速批准。

德國在1990年統一期間，從東德接收24架米格-29戰鬥機，當時這些飛機被視為世界上最先進的戰鬥機之一。

2004年，柏林將其中22架飛機移交波蘭，剩下的兩架一架墜毀、一架在博物館展出。波蘭需要柏林同意，才能將其餘戰機派往第3國。

▲五角大廈外洩文件顯示，俄軍電子干擾致美援烏導引炸彈失準。（圖／路透社）



●外洩文件顯示 俄電子干擾致美援烏導引炸彈失準

根據外洩文件顯示，美製導引炸彈在烏克蘭深受俄羅斯電子干擾所害，導致投擲後無法擊中目標，有時則是技術問題無法啟爆，但後者烏軍已著手改善。

政治新聞網Politico報導，過去一週高度機密文件外流至社群媒體的消息接連曝光，揭露不少烏克蘭軍隊慘澹光景，導引炸彈消息只不過是最新一例。外洩文件顯示美國嚴重憂心烏克蘭不斷消耗的彈藥和空防，恐導致烏軍難以實現預期的春季反攻目標。

五角大廈去年12月開始向基輔交付能將無導引空投彈藥變成精準導引炸彈的先進裝置，以便能更精確擊中俄方目標。

但外洩文件中一份來自美國參謀首長聯席會議的投影片顯示，導引炸彈在烏克蘭戰場的失敗率高於預期，打不中目標，有時則是炸彈投放後引信未能啟動而無法引爆，得由烏克蘭空軍修理解決。

●兩國互不相讓 俄外交官稱應刪減境內美記者人數

俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）說，「華爾街日報」記者格什科維奇因涉嫌刺探情報在俄國被捕，美方威脅報復，或許該是時候限制美國駐俄記者人數了。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）3月30日表示，已在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）逮捕格什科維奇（Evan Gershkovich），並啟動間諜案調查，懷疑他蒐集有關軍事工業複合體的國家機密。

格什科維奇是冷戰結束後，第一位因涉嫌刺探情報在俄國被捕的美國記者，但華爾街日報否認他與間諜案有關。美國敦促俄羅斯釋放格什科維奇，還說俄方的間諜指控很荒謬。美國總統拜登也親自呼籲俄方放人。

路透社報導，安托諾夫接受俄羅斯國營電視台「第一頻道」（First Channel）訪問時說：「美國人威脅說，如果我們不盡早釋放格什科維奇，就要採取報復措施。那就等著看他們會採取什麼行動。」

▲北京小米總部。（圖／CFP）



●烏克蘭制裁中企 小米被列為國際戰爭資助商

烏克蘭國家預防腐敗局將中國小米公司列入「國際戰爭資助商」名單，進而施加制裁，理由是小米正在積極恢復俄羅斯市場的營運。小米是俄羅斯智慧手機銷售冠軍，2022年市占率達33%。

基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，烏克蘭國家預防腐敗局（NCAP）13日發布新聞稿，表示已將小米列入「國際戰爭資助商」名單，因為小米在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，繼續在俄羅斯開展業務。

「雖然俄羅斯人轟炸了和平的烏克蘭城市，但小米在 2022年第3季成功地將對俄羅斯的交付量比上一季增加了39%，」新聞稿寫道。

小米現在是俄羅斯智慧手機銷售的領頭羊，這意味著俄羅斯市場對這家中國公司來說極其有利可圖。

烏克蘭國家預防腐敗局稱，雖然自2022年春季（俄羅斯入侵烏克蘭）以來，小米沒有在莫斯科進行營銷活動。然而，小米現在「積極恢復其俄羅斯辦事處的招聘」並「宣布旗艦智慧手機正式開始銷售」，這讓烏克蘭政府相信，小米正在積極恢復其在俄羅斯市場的存在。