日幣3種面額「新鈔曝光」將於2024年啟用　舊鈔可以這樣處理

▲日幣3種面額「新鈔曝光」。（圖／翻攝自日本央行官網）

記者林彥臣／綜合報導

日本相隔20年重新設計日幣紙鈔的樣式，14日在央行的官網上公開了新鈔的樣式，面額分別為10000、5000和1000，並且從2024年開始就會正式啟用流通的日幣新鈔，屆時日本流通的新鈔，將不再是台灣民眾熟悉的福澤諭吉。

▲新版的日幣10000元鈔票。（圖／翻攝自日本央行官網）



根據日本央行官網顯示，10000元紙鈔主體為褐色，正面印有「日本資本主義之父」實業家澀澤榮一肖像，背面則是東京車站。

▲新版的日幣5000元鈔票。（圖／翻攝自日本央行官網）



5000元主體則為紫色，正面為「日本女性教育先驅」津田梅子肖像，背面為紫藤花圖案。

▲新版的日幣1000元鈔票。（圖／翻攝自日本央行官網）



1000元主體為綠色，正面為「日本近代醫學之父」北里柴三郎，背面則是日本傳奇畫師葛飾北齋的浮世繪作品《富嶽三十六景》。

日本在2019年也就是年號確定改為「令和」時就宣布，將會設計新的日幣紙鈔，當時就有網友擔心，換新鈔之後，舊鈔是否就不能用了？

▲2024年之後，台灣人熟悉的福澤諭吉鈔票，還是可以使用。（圖／記者黃士原攝）



事實上，日本因為鮮少有假鈔，因此發行的日幣大部分還是能夠流通使用，舊鈔會由日本央行慢慢回收；如果真的遭店家拒絕，也可以去當地任何一家銀行或郵局更換新鈔再使用。