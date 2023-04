電玩音樂首例！「超級瑪利歐兄弟」主題曲獲美國會圖書館收藏

▲美國國會圖書館12日宣布收錄「超級瑪利歐兄弟」主題曲。(圖/翻攝自Facebook/SuperMario)

中央社

美國國會圖書館宣布,日本任天堂公司電玩遊戲「超級瑪利歐兄弟」主題曲在內的25件音樂作品列入典藏。這是美國會圖書館首次收錄電玩音樂。

根據科技新聞網站Gizmodo,超級瑪利歐兄弟(Super Mario Bros)電玩主題曲之所以成為美國國會圖書館(Library of Congress)首次收錄的電玩音樂,有諸多理由。

不僅因為超級瑪利歐兄弟在1983年電玩產業大蕭條後解救了這個產業,還因為超級瑪利歐兄弟人氣不墜,至今仍是前十大暢銷電玩,從1985年和任天堂公司(Nintendo Co.)首次推出電玩主機一起搭售迄今銷售約5800萬套。

超級瑪利歐兄弟第一關也被視為大師級電玩設計,將玩家帶入介紹不同技巧,橫向捲軸的玩法不必提供教學說明,幫助奠立宮本茂(Shigeru Miyamoto)成為史上最偉大電玩遊戲設計師之一的地位。

超級瑪利歐兄弟電玩遊戲由宮本茂設計,音樂則由近藤浩治(Koji Kondo)操刀,成為遊戲和角色不可或缺的一部分。

近藤雖繼續為電玩遊戲創作音樂,像是薩爾達傳說(The Legend of Zelda)、星際火狐(Star Fox)系列,以及其他任天堂遊戲,但超級瑪利歐主題曲仍然是近藤最令人難忘的作品。美國國會圖書館稱它「可能是史上最知名的電玩遊戲主題曲」。

美國國會圖書館還在推文中指出,超級瑪利歐主題曲還幫助展示任天堂遊戲機聲音晶片的創意用途。

美國國會圖書館這次收藏作品還包括了約翰藍儂(John Lennon)的「想像」(Imagine)、齊柏林飛船(Led Zeppelin)的「天堂之梯」(Stairway to Heaven)、瑪丹娜(Madonna)的「宛如處女」(Like a Virgin)、瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的「你是我最想要的耶誕禮物」(All I Want for Christmas is You)等。

