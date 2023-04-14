王浩宇：大部分台灣人「全世界1%有錢」　資產超過2800萬就達標

▲王浩宇認為，大部分台灣人都屬於「全世界1%有錢」的人。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

雖然許多台灣民眾總是感嘆自己沒有財富自由，生活相當辛苦。不過前桃園市議員王浩宇則提供不同的看法，其實大部分台灣人已是「全世界1%有錢人」，只要總資產超過2800萬就達標。

王浩宇在臉書發文表示，「我們的世界，如果你的資產超過279.5萬元台幣，你已經是全世界最有錢的10%。如果你有超過2800萬的資產包含現金、股票、房地產，那麼......你就是全世界1%最有錢的人，台灣大部分人都是。」

王浩宇還說，「全球1%有錢？台灣滿街都是資產超過2800萬的人，台北市任何一個有房子長輩都是，以自用住宅率估算就超過100萬人，六都就超過400萬人！」

王浩宇再發文補充，「世界的財富分配，並沒有想像的那麼均勻美好。大多數台灣家庭都落在全球1%-10%有錢之間，基本薪資者也在前20%。」

網友在王浩宇的臉書發文留言表示，「有2800萬的國人多如牛毛！」、「幸福是比較出來的」、「把房子也算進去的話，應該很多人辦到」、「人在福中不知福」、「對貪婪的人來說，永遠都不夠」、「原來我是那全世界的1%～恭喜自己沒有拉低全世界的平均」。

但也有網友反駁，「雖然擠入前10趴，但怎麼一直覺得自己苦哈哈？」、「淨資產嗎？有些人負債比資產多」、「房地產對自住戶來說算進去感覺沒有意義呀，要比手頭能用的」、「又如何，房子能賣了拿來花嗎？要住哪？少子化已經跟你說明現在中年人過得不好了，還在講幹話」。