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正妹被反鎖頂樓　「叫Uber外送」備註這樣寫！機智脫困被讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 沃斯被反鎖頂樓，最後靠著外送員脫困。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一名年輕女子意外將自己反鎖在公寓頂樓，這時她急中生智想到可以叫Uber Eats，請外送員幫她開門，脫困的同時還馬上有餐點可以吃，影片在網路上瘋傳。

@voss_maggie 5 stars and a good tip for Jeffrey the best uber eats delivery in Manhattan #nyclife #nycapartment #nycrooftop #apartmenthacks ♬ original sound - Maggie

《紐約郵報》報導，24歲女子沃斯（Maggie Voss）12日不小心將自己反鎖在公寓頂樓，因為不久前才接受臀部手術，無法走逃生梯下樓，室友很晚才會回家，其他友人不是在忙就是人在外地，嘗試拍門大喊也無人回應。

這時沃斯開始肚子餓，突然想到可以請外送員幫忙，便打開Uber Eats選了一家能夠快速送到的餐廳，並在備註欄拜託外送員按其他所有住戶的電鈴，直到有人開門放他進去，再到頂樓救她。不到15分鐘後，她的救兵就來了。

她上傳TikTok的影片拍下外送員傑佛瑞（Jeffrey）推開門的瞬間，直呼對方是「我的國王」，順利脫困後馬上回房間享用剛送到的墨西哥捲餅，開心大讚傑佛瑞的5星級服務。

這段影片短短2天累積逾550萬次觀看，網友稱讚沃斯的同時也感嘆外送員的辛苦，「希望妳給他不錯的小費」、「現代問題用現代解決方案」、「完全創新的思考方式，太天才了」。

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