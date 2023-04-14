美警察局長竟是狼！脫褲「清槍自拍」傳給女警　還逼交出原味內褲

▲前紐約市警察局第50分局局長布萊恩被控長期性騷擾女下屬。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市驚爆警界醜聞，第50分局局長布萊恩（Capt. Brian Flynn）長期性騷擾女下屬，瘋狂傳送陰莖及自慰後射精在餐巾上的照片，甚至要求對方回傳私密照，交出原味內褲，並暗示如果乖乖照做，就能換取工作津貼。

根據起訴文件，女警蜜雪兒（Det. Michelle Almanzar）12日指控，在過去18個月的時間裡，局長布萊恩對自己展開一系列騷擾，只要拒絕就會遭到報復，甚至牽連同仁。

蜜雪兒的律師萊斯利（Leslee Schwartz）指出，布萊恩是一名已婚父親，2021年調派至第50分局，之後開始當面或透過訊息對蜜雪兒做出「性意味評論」，包括傳送生殖器與猥褻照片，其中自慰照「似乎在他的辦公室裡拍攝」，還暗示下屬必須接受「追求」，才能獲得應有的福利。

蜜雪兒多次試圖封鎖布萊恩，但必定遭到局長消極報復，例如被命令加班重做報告，或者駁回任何請假申請。她陷入極度焦慮，避免與布萊恩單獨談話，也拒絕獨自上廁所，因為分局廁所就在局長辦公室旁邊。

▲紐約市警察局第50分局（圖／翻攝Google Maps）

最後，蜜雪兒因為外婆去世想要請喪假，卻被局長暗示「必須守規矩」才能准假，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。儘管她非常擔心自己與家人的安危，仍在去年11月向紐約市警局投訴。布萊恩因此被調離，但還一度守在原分局等待蜜雪兒。

蜜雪兒指控，同仁都知道騷擾事件，卻聲稱「讓他開心就好」，還有人不滿投訴導致分局被放大檢視，宣稱「我們以為妳喜歡。」她也表示，自己一直被排除在調查之外，儘管布萊恩因為不相關指控面臨紀律處分，紐約市警局卻「沒有採取行動確保被告不再騷擾其他女性員工」。

對此，紐約市警局發言人拒絕評論仍在進行中的訴訟，「本局不會容忍性騷擾，致力為我們多元的警力創造尊重的工作環境。紐約市警局會徹底調查所有接獲投訴，並為職員提供多種通報選項，包括匿名通報。」