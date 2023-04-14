日媒：台灣科技大廠營收創「10年來最大跌幅」！　恐明年才能復甦

▲日媒報導，台灣多間科技大廠3月營收下滑。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

《日經亞洲評論》報導，台灣科技大廠的業績出現大幅下滑，3月更是遭遇10年來最大的營收跌幅，而這也代表晶片、個人電腦等電子產品的需求降低，恐怕對全球造成深遠影響。為蘋果、微軟等大廠供貨的19間台灣科技公司中，就有16間出現營收下滑現象。

報導指出，台灣科技大廠在3月遭遇10年來最大的營收下滑危機，而這也示警了全球需求可能正在下降。主要替國際品牌蘋果、微軟供貨的19間科技廠3月共同創造了1.07兆台幣的營收，年減18.5%，創下2013年以來的最大降幅。其中替蘋果供貨的鴻海精密營收下降21%，而全球最大的晶圓代工廠台積電則是下降15.4%，是4年來的首次下降。

作為代工廠，台灣企業幾乎包攬蘋果iPhone、Mac電腦以及iPad的全部生產。這些台灣科技廠生產了全球80%以上的個人電腦、90%伺服器、60%以上的半導體以及80%以上的電玩裝置訂單，因此他們的月銷售額也可以做為相關產品3個月內的需求指標，反映出成品從發貨到上架間的時間差。而營收突然大幅下降，也代表自疫情爆發後暴增的數位產品需求已經開始減弱。

疫情推動了遠端辦公與線上教育，因此也提高全球個人電腦與數位設備的購買量，使得半導體的需求提高，進而導致長期短缺。

全球第三大個人電腦代工廠廣達電腦受到的打擊尤為嚴重，因為疫情而膨脹的個人電腦需求已開始迅速萎縮。該公司3月份的營收下降15.9%。

根據國際數據資訊公司IDC報告，全球2023年第一季度的個人電腦出貨量為5690萬台，較前一年同期下降了29%。蘋果電腦的出貨量下降40.5%、聯想下降30.3%，惠普與戴爾則分別下降24.2%與31%。個人電腦需求疲軟也重創了液晶螢幕顯示器與晶片製造商。

部分製造商預估，全面復甦可能需要等到明年或是更久之後，且取決於美國與中國的經濟狀況。