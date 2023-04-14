鼓勵配戴助聽器！　研究：聽力受損罹患失智症風險增42%

▲研究顯示，與聽力正常的人相比，聽力受損的人罹患失智症風險高出42%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者任庭儀／編譯

知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet，或譯柳葉刀）最新研究顯示，與聽力正常的人相比，聽力受損的人罹患失智症風險較高。這是因為聽力損失會導致認知退化，且與人社交的意願降低，進而引發失智症。另外研究建議，聽力受損者盡早配戴助聽器，可減輕聽力損失對失智症的潛在影響。

《衛報》報導，失智症是人類最大的健康威脅之一。據預測，2050年全世界患有失智症的人數將達到1億5300萬人，是糖尿病患者的兩倍。專家表示，失智症對群體、國家，以及洲大陸的健保系統，構成重大且迅速增長的威脅。

《刺胳針》2020年的研究曾指出，全球約8%的失智症病例與聽力受損有關。而根據2023年最新研究發現，聽力受損又不使用助聽器的人，比正常人高出42%機率罹患失智症。另一方面，使用助聽器的人風險則沒有增加。

報告中寫道，首先，聽力受損者需要花更多能量進行聽覺感知處理，這使他們產生孤獨感且疲於社交。其次，高認知負荷可能導致大腦結構變化，包括初級聽覺皮層、全腦和右顳葉的體積減少，進而導致認知退化。

而使用助聽器可以幫助聽力受損者解決上述問題，降低聽力疲勞、消除社會孤立感、防止認知能力下降等。研究結果認為，助聽器對失智症具有直接影響或佔主導地位。

▲聽力受損可能導致大腦結構變化。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



研究人員認為，盡早解決聽力損失問題，有助於減輕失智症對全球的負擔，而助聽器是其中侵入性最小、最經濟實惠的治療方法，因此當出現聽力障礙時，強烈建議患者主動配戴助聽器。

倫敦大學老年精神醫學教授霍華（Robert Howard）表示，「我懷疑使用助聽器可以預防失智症的說法。在我看來這個因果關係反應出的是，罹患失智症的人難以接受使用助聽器。」

不過他也說，「但是助聽器對於減少孤獨感和提高生活品質很重要，所以我們無論如何都應該鼓勵使用。」