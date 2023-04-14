　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鼓勵配戴助聽器！　研究：聽力受損罹患失智症風險增42%

▲▼聽力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究顯示，與聽力正常的人相比，聽力受損的人罹患失智症風險高出42%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者任庭儀／編譯

知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet，或譯柳葉刀）最新研究顯示，與聽力正常的人相比，聽力受損的人罹患失智症風險較高。這是因為聽力損失會導致認知退化，且與人社交的意願降低，進而引發失智症。另外研究建議，聽力受損者盡早配戴助聽器，可減輕聽力損失對失智症的潛在影響。

《衛報》報導，失智症是人類最大的健康威脅之一。據預測，2050年全世界患有失智症的人數將達到1億5300萬人，是糖尿病患者的兩倍。專家表示，失智症對群體、國家，以及洲大陸的健保系統，構成重大且迅速增長的威脅。

不只記憶差！醫提「幾乎失智症患者都有的10個跡象」 走路跌倒別以為只是老化

《刺胳針》2020年的研究曾指出，全球約8%的失智症病例與聽力受損有關。而根據2023年最新研究發現，聽力受損又不使用助聽器的人，比正常人高出42%機率罹患失智症。另一方面，使用助聽器的人風險則沒有增加。

報告中寫道，首先，聽力受損者需要花更多能量進行聽覺感知處理，這使他們產生孤獨感且疲於社交。其次，高認知負荷可能導致大腦結構變化，包括初級聽覺皮層、全腦和右顳葉的體積減少，進而導致認知退化。

而使用助聽器可以幫助聽力受損者解決上述問題，降低聽力疲勞、消除社會孤立感、防止認知能力下降等。研究結果認為，助聽器對失智症具有直接影響或佔主導地位。

▲失智,老人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲聽力受損可能導致大腦結構變化。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

研究人員認為，盡早解決聽力損失問題，有助於減輕失智症對全球的負擔，而助聽器是其中侵入性最小、最經濟實惠的治療方法，因此當出現聽力障礙時，強烈建議患者主動配戴助聽器。

倫敦大學老年精神醫學教授霍華（Robert Howard）表示，「我懷疑使用助聽器可以預防失智症的說法。在我看來這個因果關係反應出的是，罹患失智症的人難以接受使用助聽器。」

不過他也說，「但是助聽器對於減少孤獨感和提高生活品質很重要，所以我們無論如何都應該鼓勵使用。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
被控62件疫苗弊案查無不法簽結　陳時中發聲了
台南「藍眼淚」絕美秘境曝光！　行家看一點傻眼
超取包裹寫滿「不是情趣用品」3千人笑翻！超糗真相曝
公車叭3聲「逼行人快走」！　台南市府說話了
日幣3種面額「新鈔曝光」2024年啟用　舊鈔處理方法看這裡
白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕見動怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日幣3種面額「新鈔曝光」將於2024年啟用　舊鈔可以這樣處理

鼓勵配戴助聽器！　研究：聽力受損罹患失智症風險增42%

CNN：宣揚避陷台灣危機　馬克宏遭批對世局充耳不聞

電玩音樂首例！「超級瑪利歐兄弟」主題曲獲美國會圖書館收藏

俄國12歲女孩畫「反戰圖」老爸遭判刑　從白俄羅斯引渡回國

正妹被反鎖頂樓　「叫Uber外送」備註這樣寫！機智脫困被讚爆

美警察局長竟是狼！脫褲「清槍自拍」傳給女警　還逼交出原味內褲

7萬婚戒被姪兒扔馬桶冲走！兄拒賠償加國女損失：他們還是孩子啊

日媒：台灣科技大廠營收創「10年來最大跌幅」！　恐明年才能復甦

德國外長：台海軍事態勢升級　恐出現可怕局面

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

妹子模仿喵叫聲引校貓注意！　牠出聲回應...雙方對話笑翻網

日幣3種面額「新鈔曝光」將於2024年啟用　舊鈔可以這樣處理

鼓勵配戴助聽器！　研究：聽力受損罹患失智症風險增42%

CNN：宣揚避陷台灣危機　馬克宏遭批對世局充耳不聞

電玩音樂首例！「超級瑪利歐兄弟」主題曲獲美國會圖書館收藏

俄國12歲女孩畫「反戰圖」老爸遭判刑　從白俄羅斯引渡回國

正妹被反鎖頂樓　「叫Uber外送」備註這樣寫！機智脫困被讚爆

美警察局長竟是狼！脫褲「清槍自拍」傳給女警　還逼交出原味內褲

7萬婚戒被姪兒扔馬桶冲走！兄拒賠償加國女損失：他們還是孩子啊

日媒：台灣科技大廠營收創「10年來最大跌幅」！　恐明年才能復甦

德國外長：台海軍事態勢升級　恐出現可怕局面

EA新作《亙古魔戰》7／20上市　第一人稱魔法大戰隨時開打

Hyundai「全新休旅」正式亮相！內裝承襲Elantra　未來將推油電版

青年盃本周登場　滑冰一姊丁子涵、10歲天才少女參戰

怪物狀元秀灌籃卻無法打　前NBA球星狠酸「領高薪拋棄隊友」

「哥哥最近滿火的」岳政華希望有岳東華的選球

張惠妹深V「激美酥胸全看光」！　連唱8場認「喉嚨有點痛」惹心疼

憑「高等會計師證書」獲任主管！公司驚覺他能力貧乏　一查傻眼

都市傳說是真的！Selina懷男胎出遊「4月肚現形」模樣變了

德保拉有那年開季5連敗的既視感　林威助：均速沒出來

絕美發色超顯白！2023春夏「最新唇膏」新作集合

妹子模仿喵叫聲引校貓注意！　牠出聲回應...雙方對話笑翻網

國際熱門新聞

局長竟是狼　狂傳噴精照給女警

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

日幣3種面額「新鈔曝光」　將於2024年啟用

金龍魚閉口絕食　他扳開嘴賺翻了

工地傳屍臭！25歲女遭「水泥灌漿封屍」

正妹被反鎖頂樓　「叫Uber外送」機智脫困

美德州牧場爆炸　燒死1.8萬頭牛

美洩密嫌犯曝！才剛晉升曾獲空軍成就獎

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

女優洞穴解放拍慾照　突然漲潮尷尬受困

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

古廟驚傳鬧鬼！僧侶拍下猙獰女鬼臉

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

日媒：台灣科技大廠營收創「10年來最大跌幅」！

更多熱門

相關新聞

失智症走失每年近1500人　花蓮警助指紋建檔

失智症走失每年近1500人　花蓮警助指紋建檔

日前衛生福利部玉里醫院「慶豐樂憶學堂」聯合了花蓮吉安分局及花蓮縣警察局鑑識科，協助據點7名長輩指紋捺印建檔，員警利用新型數位式設備，溫柔耐心地慢慢引導長輩，透過電子面板感應指紋，完成捺印工作。未來若長輩不慎走失，無法辨識身分時，即可經由指紋系統確認身分。

墜樓前上政論節目　醫：輕度失智對舊知識不影響

墜樓前上政論節目　醫：輕度失智對舊知識不影響

50萬人研究：「做1件事」失智率降35%

50萬人研究：「做1件事」失智率降35%

愛喝「這款咖啡」！她一年胖10公斤　營養師見1成分搖頭

愛喝「這款咖啡」！她一年胖10公斤　營養師見1成分搖頭

89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院 受困後山被救：想家了

89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院 受困後山被救：想家了

關鍵字：

失智症老年癡呆阿茲海默症

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

超巨大乳牛屠宰場無力處理　「可幸福地活下去」

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面