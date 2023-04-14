　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普才剛面對「封口費案」刑事起訴　又因涉商業詐欺宣誓作證

▲▼消息人士說川普出庭時非常安靜，「很不像平常的他」。（圖／路透）

▲ 川普上周才因封口費案出庭。（圖／路透）

文／中央社紐約13日綜合外電報導

美國前總統川普今天在紐約為一宗民事訴訟案宣誓作證數小時，他和3名子女在此案被控商業詐欺。他上週才因另一起案子在曼哈頓法庭面對歷史性刑事起訴。

法新社報導，共和黨籍的川普正面臨一連串州、聯邦和國會調查，很可能讓他參加明年總統大選的行動變得複雜。

這次冗長的宣誓作證，是川普在紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）提出的這起訴訟中第2度接受提問。

76歲的川普於當地時間上午10時左右抵達詹樂霞位於曼哈頓下城的辦公室，直到過了晚間6時30分才回到第五大道上的川普大廈（Trump Tower）。

作證前，川普在他的自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文說：「這起民事案件很荒謬，就像所有其他針對我的選舉干預案一樣。」

川普的委任律師和詹樂霞的發言人均未就提問置評。

詹樂霞去年9月對川普、小唐納．川普（Donald Trump Jr）、艾瑞克．川普（Eric Trump）和伊凡卡．川普（Ivanka Trump）提告，指稱他們在川普集團（Trump Organization）犯下「難以置信」的欺詐行為。

詹樂霞指控，他們多年來有計劃地對稅務人員、貸方和保險公司說謊，慣常虛報集團財產價值以中飽私囊。

川普目前在爭取共和黨提名參加明年總統大選的角逐中領先，他仍以他反覆提及的「政治迫害」來描述此案。

川普因涉嫌於2016年總統大選競選期間支付封口費給色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），成為美國史上首位被刑事起訴的前總統，上週出庭應訊。（譯者：徐睿承／核稿：曾依璇）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蝦皮手續費「5／1調漲」　賣家火大灌爆：把我們當提款機
快訊／下班注意！國1「4車追撞」　占內線回堵5km
民眾檢舉違停增13項！　交通違規34項修法一次看
快訊／大陸對台設禁航區　國台辦回應了
「急尋血癌兒恩人」找到了？　PO文爸回應
訂閱70萬！　羅時豐頻道突宣布停更
快訊／高雄恐怖工地意外　鋼筋硬生生插進肚子
春風二哥自轟亡　懇辭花圈、罐頭塔：弟兄們來給好兄弟捻香

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國外長：台海軍事態勢升級　恐出現可怕局面

大橋斷2截「塌成V字形」畫面曝　3個月前才檢修！車輛墜河17死傷

公路上演玩命關頭！美男持手機飆速 214km　手臂1刺青害他慘了

身高188「全家最矮」！ 長腿正妹「母胎單身」嘆：找不到男友

19歲恐怖情人當眾燒死前女友！　潛逃海外被下「紅色通緝令」

矽谷菁英被刺死「兇手竟是科技業老闆」　警證實2人早認識

佛州議會通過「懷孕6周以上禁墮胎」　總統大選紅人也支持

蒙大拿可能「全州禁用」TikTok　人權組織斥：侵害言論自由

川普才剛面對「封口費案」刑事起訴　又因涉商業詐欺宣誓作證

媽媽竟是阿嬤！他17歲才知「我是姊姊生的」　崩潰上網求助

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

德國外長：台海軍事態勢升級　恐出現可怕局面

大橋斷2截「塌成V字形」畫面曝　3個月前才檢修！車輛墜河17死傷

公路上演玩命關頭！美男持手機飆速 214km　手臂1刺青害他慘了

身高188「全家最矮」！ 長腿正妹「母胎單身」嘆：找不到男友

19歲恐怖情人當眾燒死前女友！　潛逃海外被下「紅色通緝令」

矽谷菁英被刺死「兇手竟是科技業老闆」　警證實2人早認識

佛州議會通過「懷孕6周以上禁墮胎」　總統大選紅人也支持

蒙大拿可能「全州禁用」TikTok　人權組織斥：侵害言論自由

川普才剛面對「封口費案」刑事起訴　又因涉商業詐欺宣誓作證

媽媽竟是阿嬤！他17歲才知「我是姊姊生的」　崩潰上網求助

隊友眼中的肌肉車！助總難得稱讚　相隔4年握手讓曾頌恩嚇到

日媒：台灣科技大廠營收創「10年來最大跌幅」！　恐明年才能復甦

談戀愛不順利？專家點破4問題：別只分成老實or渣

理財周刊／電動車破盤

走訪都蘭故鄉！超夯盪鞦韆坐永無敵海景　遇見仙境幽谷台灣獼猴

《女神異聞錄5》首款手遊曝光　沿用P5世界觀⋯心之怪盜團會登場

獼猴坐高牆「開心踢腳腳」吃東西　魔性動作笑歪千人：看了幾十遍

快訊／下班注意！國1內壢段4車追撞　占內線回堵5km

日本嗨玩9天！他回台後見「2景象」秒崩潰飆髒話：根本地獄

牧羊犬神秘橫渡白令海　失蹤1個月現身241km外小鎮…超暖結局曝

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

金龍魚閉口絕食　他扳開嘴賺翻了

工地傳屍臭！25歲女遭「水泥灌漿封屍」

美德州牧場爆炸　燒死1.8萬頭牛

美洩密嫌犯曝！才剛晉升曾獲空軍成就獎

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

女優洞穴解放拍慾照　突然漲潮尷尬受困

古廟驚傳鬧鬼！僧侶拍下猙獰女鬼臉

路透：五角大廈鎖定洩密嫌　空軍民兵將被捕

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點

五角大廈洩密案　FBI逮捕21歲國民警衛隊員

拉麵店點餐被問「要加大蒜嗎」　他回4字竟遭嗆

更多熱門

相關新聞

點餐意外闖活春宮現場　女聽店員愛愛聲傻眼

點餐意外闖活春宮現場　女聽店員愛愛聲傻眼

美國亞利桑那州一名女子近來到當地一間墨西哥連鎖餐廳，當她在車道上準備點餐時，對講機竟然傳來一陣呻吟聲，疑似是2名店員正在實況轉播活春宮，把她給嚇了一大跳，誇張過程全被手機給拍了下來。

別再問了！　空姐超值白廣播爆紅

別再問了！　空姐超值白廣播爆紅

美洩密嫌落網畫面曝！因廚房檯面照被鎖定

美洩密嫌落網畫面曝！因廚房檯面照被鎖定

爆乳黑手激洩深溝　副業賺更多

爆乳黑手激洩深溝　副業賺更多

21歲國民兵如何取得機密文件？　可能原因曝光

21歲國民兵如何取得機密文件？　可能原因曝光

關鍵字：

川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面