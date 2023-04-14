日本網紅議員遭除名後被「全球通緝」！　涉恐嚇知名男星

▲東谷義和被全球通緝。（圖／IG／gaasyy_ch）



記者王佩翊／編譯

日本爆料系YouTuber、前議員東谷義和（GaaSyy）自2022年當選參議員後，便久居海外，從未出席國會議程，因此在3月被議會除名。沒了議員的「不逮捕特權」保障身分，警方也隨即依恐嚇與威脅嫌疑對他發出逮捕令。目前他的護照已經失效，而警方也已經聯合國際刑警組織對他展開全球通緝。

根據《日本電視台》報導，東谷義和因為涉嫌長期威脅演員綾野剛、日本諮詢科技公司多玩國（ドワンゴ）創辦人川上量生以及珠寶設計師福谷公男，涉嫌恐嚇、威脅、名譽毀損等多項罪嫌。然而由於日本議員受到法律保護，擁有「不逮捕特權」，因此警方遲遲無法逮捕身處海外的他。而東谷3月被國會正式除名，警方隨即發出逮捕令，並要求東谷義和回國投案。

警方也與外務省合作，並透過外務省對東谷義和發出護照沒收令，要求他在4月13日以前交還護照。然而東谷義和卻在4月12日向日本駐杜拜總領事館遞交護照遺失申報表，同時出示由當地警方開立的遺失證明。根據《護照法》規定，東谷義和的護照正式失效，不過是否被杜拜當局驅逐出境，仍須交由滯留國判斷。

日本警方已經透過國際刑警組織，對東谷義和發布全球通緝令，未來將持續收集有關嫌犯所在地與動向的情報。警視廳預計將派員親自前往阿拉伯聯合大公國進行搜查。