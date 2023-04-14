點餐意外闖「活春宮現場」　女聽「店員愛愛聲」傻眼側錄片爆紅

▲女想要點餐，意外闖進活春宮現場。（圖／翻攝自TikTok／thunderstorm2020）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名女子近來到當地一間墨西哥連鎖餐廳，當她在車道上準備點餐時，對講機竟然傳來一陣呻吟聲，疑似是2名店員正在實況轉播活春宮，把她給嚇了一大跳，誇張過程全被手機給拍了下來。

女網友thunderstorm2020在TikTok上拍片表示，近來她到圖森市當地一間墨西哥餐廳點餐時，竟然遇到活春宮現場，「我當天晚上出去玩後，因為一整天都沒有吃什麼，當時真的很想吃點東西，所以我就開去餐廳得來速，結果給我聽到這個」。

影片中可看到，女子當時坐在車上正要點餐，然而對講機裡卻傳來陣陣呻吟聲和急促的呼吸聲，活春宮還持續了好一段時間，她就這樣被晾在一旁，完全沒有店員注意到有人要點餐。

女子表示，2名店員後來終於注意到她的存在，然而卻完全不覺得抱歉，女店員甚至還咒罵她，讓她完全喪失在這裡點餐的慾望立即開車離開，後來把錄音檔提交給店長檢舉。

誇張事件在網路上獲得1,080多萬人次點閱，許多網友表示，「也太誇張了」、「如果是我遇到，我會立即把車開走」、「超噁」，也有許多網友開玩笑表示，「我會故意等他們做完，再和店員打招呼」、「我會對店員說，請不要幫我的餐點『加料』喔」。