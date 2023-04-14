　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

點餐意外闖「活春宮現場」　女聽「店員愛愛聲」傻眼側錄片爆紅

得來速點餐意外闖活春宮現場　女聽「店員呻吟聲」傻眼側錄片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／thunderstorm2020）

▲女想要點餐，意外闖進活春宮現場。（圖／翻攝自TikTok／thunderstorm2020）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名女子近來到當地一間墨西哥連鎖餐廳，當她在車道上準備點餐時，對講機竟然傳來一陣呻吟聲，疑似是2名店員正在實況轉播活春宮，把她給嚇了一大跳，誇張過程全被手機給拍了下來。

女網友thunderstorm2020在TikTok上拍片表示，近來她到圖森市當地一間墨西哥餐廳點餐時，竟然遇到活春宮現場，「我當天晚上出去玩後，因為一整天都沒有吃什麼，當時真的很想吃點東西，所以我就開去餐廳得來速，結果給我聽到這個」。

影片中可看到，女子當時坐在車上正要點餐，然而對講機裡卻傳來陣陣呻吟聲和急促的呼吸聲，活春宮還持續了好一段時間，她就這樣被晾在一旁，完全沒有店員注意到有人要點餐。

女子表示，2名店員後來終於注意到她的存在，然而卻完全不覺得抱歉，女店員甚至還咒罵她，讓她完全喪失在這裡點餐的慾望立即開車離開，後來把錄音檔提交給店長檢舉。

誇張事件在網路上獲得1,080多萬人次點閱，許多網友表示，「也太誇張了」、「如果是我遇到，我會立即把車開走」、「超噁」，也有許多網友開玩笑表示，「我會故意等他們做完，再和店員打招呼」、「我會對店員說，請不要幫我的餐點『加料』喔」。

@thunderstorm2020 #filibertosmexicanfood #8555BroadwayBlvdTucsonAZ8571 #johnSchwimmerCEOCompadresGoupFilibertosMexicanFoodRestaurant #filibertosmexicanfood #tucson #tucsonarizona #CesartenorioownerFilibertosMexicanFood #foodsaftydepartpent #foodhealth @bbpch_82_readersdigested @bbbomaha original sound - user5832115618126

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
南港車站前驚見「超兇睡衣妹」！　狂晃半球
快訊／鄭仲茵再戰陳冠霖！　曬出家暴驗傷診斷書
等了13年！　新北「五泰輕軌」獲政院核定
快訊／蔣萬安火大怒了！　被嗆「當選靠阿公」
快訊／林森北路「連續縱火4處」！　犯嫌抓到了
需通英、日語「月薪27K」　工作內容被罵翻
春風二哥自轟亡　「關鍵5分鐘」原因曝光
用假App狂騙2500萬　爽住台中豪宅開野馬跑車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女優洞穴解放拍大尺度慾照　拍一半「突然漲潮」尷尬找搜救隊救命

女被男鄰居恐怖分屍　哥目睹「開膛碎屍」吊掛半空到處是屍塊

英國最高雲霄飛車卡半空　遊客發抖走下「72m高狹窄樓梯」逃命

又有網美脫衣「褻瀆700年聖樹」　火辣照曝光被峇厘島官員逮捕

165cm交不到女友！男豪砸500萬元「斷骨增高」　7年成功長12公分

兒頭髮詭異變短疑似「鬼剃頭」　媽偷拍發現「理髮師」爆笑真相

媽媽竟是阿嬤！他17歲才知「我是姊姊生的」　崩潰上網求助

11歲童哭窮！美國母不願兒「在掙扎中成長」　睡夢中狠用皮帶勒死

點餐意外闖「活春宮現場」　女聽「店員愛愛聲」傻眼側錄片爆紅

日本網紅議員遭除名後被「全球通緝」！　涉恐嚇知名男星

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

王世堅怒批北市府螺絲鬆了　送蔣萬安「螺絲起子」：拴緊

媽媽竟是阿嬤！他17歲才知「我是姊姊生的」　崩潰上網求助

11歲童哭窮！美國母不願兒「在掙扎中成長」　睡夢中狠用皮帶勒死

點餐意外闖「活春宮現場」　女聽「店員愛愛聲」傻眼側錄片爆紅

日本網紅議員遭除名後被「全球通緝」！　涉恐嚇知名男星

別再問了！空姐燦笑狂唸「就是想要你付錢」　超直白廣播爆紅

美軍機洩密嫌落網畫面曝！　調查靠「廚房檯面照」成功鎖定身份

爆乳黑手「激洩深溝」教修車！丟飯碗轉戰18禁副業　嗨喊：賺更多

京都拉麵店點餐！被問「加大蒜嗎」　他回4字...竟遭店家開嗆

工地傳屍臭！25歲女遭全裸塞進樓梯間「水泥灌漿」封屍

史上最慘！德州牧場爆炸「燒死1.8萬頭乳牛」　驚人畫面曝

年邁失智老翁迷途　暖心東警協助返家

【廣編】準備上車！《崩壞：星穹鐵道》預約即將突破千萬　系列好康活動展開

北市警所長詐領1800防疫津貼　慘被拔官再吐百倍金額換緩起訴

基隆碇內國中、中山高中校慶　謝國樑盼爭取預算建置校園安全

「七龍珠集貼簿」永遠少1張！6、7年級生超有感：花光零用錢

百萬YTR求台北房　粉絲找到中山區「1坪2000元」！屋況曝光超傻眼

侵占欣桃736.5萬！國防部前次長孫玦新「公關費收口袋」判4年

史上最大咖要來！台灣國際田徑賽回歸　楊俊瀚、鄭兆村參戰

李多慧初登場「興奮大於緊張」　期待合體林襄？她燦笑回應

有漏洞！民眾檢舉恢復11項「紅黃線違停未列入」　網笑：繼續爽停

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

國際熱門新聞

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

金龍魚閉口絕食　他扳開嘴賺翻了

工地傳屍臭！25歲女遭「水泥灌漿封屍」

美洩密嫌犯曝！才剛晉升曾獲空軍成就獎

美德州牧場爆炸　燒死1.8萬頭牛

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

路透：五角大廈鎖定洩密嫌　空軍民兵將被捕

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點

古廟驚傳鬧鬼！僧侶拍下猙獰女鬼臉

五角大廈洩密案　FBI逮捕21歲國民警衛隊員

女優洞穴解放拍慾照　突然漲潮尷尬受困

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

更多熱門

相關新聞

別再問了！　空姐超值白廣播爆紅

別再問了！　空姐超值白廣播爆紅

美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）一名空姐在起飛前廣播表示，如果旅客要求任何額外服務，包括毯子、充電插座甚至能夠往後放倒的座椅，公司都會收取額外費用，但不接受現金，只能刷卡、Apple Pay或Google Pay，「不論如何，我們都要你付錢」，超直白言論在TikTok爆紅。

美洩密嫌落網畫面曝！因廚房檯面照被鎖定

美洩密嫌落網畫面曝！因廚房檯面照被鎖定

爆乳黑手激洩深溝　副業賺更多

爆乳黑手激洩深溝　副業賺更多

美德州牧場爆炸　燒死1.8萬頭牛

美德州牧場爆炸　燒死1.8萬頭牛

21歲國民兵如何取得機密文件？　可能原因曝光

21歲國民兵如何取得機密文件？　可能原因曝光

關鍵字：

店員得來速點餐thunderstorm2020活春宮北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面