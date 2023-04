美軍機洩密嫌落網畫面曝！　調查靠「廚房檯面照」成功鎖定身份

▲泰謝拉被逮捕畫面。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉(Jack Teixeira)因涉嫌洩露機密軍機,在13日被美國當局逮捕。美媒隨後揭露了泰謝拉被捕的現場畫面,而其中幫助媒體鎖定嫌犯的關鍵證據居然是一張廚房檯面照。

據《紐約時報》報導,美國聯邦調查局(FBI)過去數日就已鎖定泰謝拉,因此泰謝拉在當地13日下午開著一輛紅色皮卡進入他母親的房子不久後,FBI就與多名政府人員驅車靠近相關住宅,並高喊他的名字,要求這名麻州空軍國民兵投降。

從現場畫面可見,穿著綠色上衣、紅短褲的泰謝拉一開始正坐在母親家中庭院看書,但他聽見FBI呼喚他的名字後,便在一名站在砲台的軍官注視下,雙手抱頭緩慢後退至裝甲車附近,被6名FBI戴上手銬帶走。司法部長賈蘭德(Merrick Garland)表示,這起逮捕行動在沒有反抗的情況下平安落幕。

報導稱,這名任職於網路通訊相關部門的空軍一等兵,正式職稱是網路傳輸系統技工(CTSJ),主要負責空軍的全球通訊運作。他在疫情間加入了Discord的Thug Shaker Central聊天群組,並自去年起在群內分享多份揭露烏克蘭軍事弱點和美國監聽其盟友的機密文件。

2名成員透露,他們一開始討論這些文件只是為了獲取訊息;洩密者最初是以打字方式來分享情報,後來改為分享文件的影印版,但在一名青年成員將幾十份文件發佈到公共論壇,並引發廣泛關注後,洩密者便停止與群內成員分享情報。他們強調,雖然這些文件中有許多資訊與烏克蘭戰爭有關,但成員們並未偏袒任何一方,也不對美國政府懷有敵意。

A breakthrough in our investigation came when the team identified a Steam profile in Airman Teixeira's name that led to an Instagram profile with photos of the exact location where leaked docs were photographed — a kitchen countertop in his childhood home. https://t.co/XQAZf2kNV7 pic.twitter.com/DWlkN8xmqK