別再問了！空姐燦笑狂唸「就是想要你付錢」　超直白廣播爆紅

▲「精神航空」空姐超直白廣播在TikTok爆紅。（圖／翻攝TikTok，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國廉航「精神航空」（Spirit Airlines）一名空姐在起飛前廣播表示，如果旅客要求任何額外服務，包括毯子、充電插座甚至能夠往後放倒的座椅，公司都會收取額外費用，但不接受現金，只能刷卡、Apple Pay或Google Pay，「不論如何，我們都要你付錢」，超直白言論在TikTok爆紅。

影片中，空姐燦笑表示，「不，我們沒有給你手機充電的插座，因為如果我們有的話，我們會向你收費。不，我們沒有毯子可以給你，因為如果我們有的話，這是精神航空，我們會向你收費的。不，你的座位不能放倒，如果它們可以（放倒），再說一次，這是精神航空，我們會向你收費。」

空姐超有氣勢地宣告，「不，我們沒有耳塞可以給你，因為如果我們有，你們都知道這是精神航空，我們會做什麼？」接著把廣播話筒對準旅客，一名男子也超配合地大聲回應「向你收費！」她坦言自己也希望能夠提供旅客所需要的一切，但公司政策讓她無法這麼做。

許多網友很欣賞空姐的誠實與幽默，「她需要升遷」、「笑死，她也受夠精神航空了」，也有人形容這是「無聲辭職」（quiet quitting），也就是一個人只完成份內工作，結束後就會準時下班，不加班也放棄升職加薪的態度。不過，另一些人認為此舉相當不專業，儘管「精神航空」主打低成本，「不意味著他們員工的行為要如此狹隘且廉價」。

「精神航空」創立於1980年，總部位於佛州，主要經營加勒比海及中南美洲的國際航線，但截至2022年卻是世界評鑑機構Skytrax評價最差的航空公司之一，還曾是Skytrax上唯一的兩顆星航空公司。