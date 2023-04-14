媽媽竟是阿嬤！他17歲才知「我是姊姊生的」　崩潰上網求助

▲ 男網友過去以為的母親其實是祖母，令他感到混亂。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名網友發文分享，他在母親過世後才發現生母另有其人，也就是他的大姊，原先以為的父母則是祖父母，因為姊姊13歲那年意外懷孕生下他，一家人說好隱瞞他的身世，一藏就是17年，如今終於知道真相，令他感到相當混亂，忍不住向網友求助。

《鏡報》報導，這名男網友在網路論壇Reddit發文，分享他的家人是如何隱瞞他的身世長達17年之久，原來他的大姊漢娜13歲時懷孕，「跟很多傻孩子一樣，和一個男孩在沒有保護措施的情況下發生性行為，然後懷孕了，那個孩子就是我」。

當時漢娜父母想將孩子送養，但漢娜堅決反對，最後一家人達成共識，讓漢娜父母當他的監護人，父母也要求漢娜絕對不能說出真相，以免她因未婚懷孕被說閒話，漢娜的兄弟姐妹也承諾保密，從小將他當成手足看待，而不是外甥。

漢娜直到母親去世後才道出真相，讓他震驚不已，不知該如何反應，「她告訴我，『我知道這對你來說很沉重，如果你想獨處，我可以理解，如果你希望我們的關係維持和以前一樣，我也可以理解』」，但希望他明白母親依然在身邊，永遠不要覺得無家可歸，接著二人相擁而泣。

儘管漢娜表示能夠體諒，這顆震撼彈仍顛覆他的生活，讓他對一切都充滿疑問，「我很害怕，不知道自己屬於哪裡，有太多恐懼和憂慮。我才剛失去唯一的母親，不知道能不能接受第二個。」他的確覺得比起其他手足，自己和漢娜的感情更好，但仍感到混亂，「我真的能夠接受嗎？」

網友對此則紛紛留言安慰，「你不需要一夜之間就接受，可以慢慢來」、「接受家庭輔導也許會有幫助」、「最重要的是你生命中有許多非常愛你的好人，不論你的媽媽是誰」。