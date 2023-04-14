五角大廈洩密「衝擊烏俄戰爭」美國恐爆外交危機　4大QA一次看

記者吳美依／編譯

五角大廈機密外洩，其中包括極敏感的烏俄戰爭資訊與西方盟友情報等，21歲主嫌、麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）已被拘留。《衛報》整理4大問答並指出，這是美國多年來最嚴重的國安漏洞，不僅衝擊烏俄戰情，還可能導致華府與盟友之間的摩擦，進而陷入外交困境。

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

►洩密文件揭露什麼？



今年2月，美國情報官員對烏克蘭春季新攻勢的前景感到悲觀，宣稱基輔可能「遠遠無法」奪回俄軍佔領領土。其他資訊表明，烏軍防空系統嚴重短缺，5月時防空導彈恐怕完全耗盡。

外洩文件也顯示，美方對俄國軍事行動有著非常深刻的了解，包括莫斯科正在攻擊的目標的即時資訊，計畫向摧毀北約坦克的士兵頒發獎金等等。《紐約時報》13日報導，新一批27頁外洩文件顯示「俄國政府內鬥程度似乎比先前了解的更深更廣。」其他資訊包括俄羅斯傭兵「瓦格納集團」計畫在海地擴大行動，以及美國利用先進衛星影像科技蒐集俄方情報。

外洩文件也揭露他國機密，例如今年2至3月在烏克蘭的97名特種部隊成員之中，高達50人都是英國人。南韓擔心華府要求的「自用砲彈」可能被送往烏克蘭前線。以色列特務組織「摩薩德」（Mossad）鼓勵職員參加反對總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）削弱司法獨立性的抗議活動等等。

此外還有聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）和副手的對話，他們正在討論確保烏克蘭糧食出口的協議，協助解決全球食物危機。但機密文件表明，美國覺得古特瑞斯「太過同情」俄羅斯利益，削弱對莫斯科究責的努力。

▲美國國防部長奧斯汀（左）與美軍參謀長聯席會議主席麥利（右）。（圖／路透）



►洩密內容都是真的嗎？

美國政府官員表示，儘管一些文件版本上傳網路後似乎經過竄改，但大多數看起來都是真實的。《華盛頓郵報》引述一名國防部官員說法報導，外洩文件似乎為了美軍最高層領袖蒐集，包括參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley），但擁有適當安全憑證的人都能調閱。

一些證據顯示，機密文件是被「外流」而非遭到駭客入侵。根據網路流傳的翻攝照片，原始文件曾被折疊過，或許是為了塞入口袋，還被放在雜誌上拍攝，周遭都是個人物品，包括指甲剪、強力膠、書本及獵槍瞄準鏡等等。

►洩密如何發生？

外洩文件最初出現在電玩社群平台Discord聊天室「Thug Shaker Central」，之後擴散至其他聊天室與伺服器，其他地方也出現2個版本的文件暫存檔案，包括陰謀論與右翼討論盛行的網路論壇4chan及親俄Telegram頻道，但後者發布的資訊似乎遭到竄改而不準確。

《華盛頓郵報》揭露，「Thug Shaker Central」外洩文件來源就是聊天室管理員「OG」，此人在美軍基地工作，似乎曾被拍到「對鏡頭大罵一系列種族歧視和反猶太的侮辱性話語，然後朝著目標開了好幾槍」。報導還指出，這次大約有300張機密文件翻攝照片外流，是先前研判數量的3倍。

▲21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉涉嫌洩密被捕。（圖／路透）

►洩密可能造成什麼影響？



《衛報》形容，美國對於烏克蘭軍事準備的評估，注定會在基輔與華府之間造成摩擦。外洩文件表明美國在俄蒐集情報的詳細程度，反而可能幫助莫斯科採取適當反制措施，使得俄軍機密更難被取得，消息人士也陷入潛在風險。

另一個問題是，外洩文件似乎顯示華府正在監視某些盟友，於南韓與以色列引起轟動，多國外交官也宣稱將向華府提出此事。

對此，美國發表公開聲明宣稱他們更關注譴責外洩，並且正在確認外洩來源。事實上，透過文件列印時間戳記、調閱人員登記名單等證據都能找到線索，洩密者也將面臨長期監禁，但即使美國政府再怎麼強大，也無權把這些照片從流通之處刪除。