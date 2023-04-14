越早上課「成績越差」！　新加坡研究：應取消大學生早八

▲早上太早上課容易使學生精神不濟，學習成效大幅下降。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

新加坡一項最新研究指出，早上第一堂課越晚開始，就結果而言，越能讓學生取得更好的成績。統計指出，早上8點上課的學生比起晚上課的學生更容易翹課，睡眠時間也更少。而睡眠時間不足會導致注意力低下，記憶力衰退，進而使學生無法在課堂上充分發揮學習潛力。

新加坡杜克國立大學醫學院針對上萬名大學生進行調查，研究團隊透過Wi-Fi連接數據、大學數位學習平台資料以及特殊傳感手錶的活動數據，對大學生的課堂出勤率與睡眠行為進行大規模監測，並將相關研究報告發表於期刊《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）。

近年來有多份研究指出，延後高中生的上學時間能夠增加學生睡眠，減少在上課時打瞌睡的情形，不過對於早上第一堂課的上課時間與學生成績是否有關聯，至今仍無法確認。為了確定上課時間對於大學生的具體影響，研究團隊對3萬3818名曾於2016年至2019年內就讀該校的大學生進行了大規模的監測與數據分析，包含學生的成績與作息等。

▲▼專家認為，大學生最適宜的第一堂課時間為上午10時。（示意圖／CFP）

研究結果指出，當學生在一周內上越多早課，成績越低。研究人員將早課定義為在中午以前開課的課程。參與該研究的新加坡杜克國立大學神經科學與行為障礙專家古立（Joshua Gooley）指出，觀察學生的成績走勢後可以發現，沒有上午課程的學期成績可能可以拿到A-，但是隨著早課增加至3天，成績便下滑至B+，甚至B。

同份研究還發現，早上8點上課的學生更容易翹課，睡眠時間也更少，且更容易在課堂上睡覺。古立認為，「如果教育的目標是為了讓學生在課堂與工作上取得成功，那我們為何要強迫大學生做出錯誤的決定，如果要在睡眠不足的情況下上課，還不如取消強制性的早課。」

古立也提供最佳上課時間，他認為，早上第一堂課應該安排在上午10時，儘管對某些夜貓族而言仍然太早，但已經足以保證大部分學生的睡眠時間。