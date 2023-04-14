日本批准「首座賭場」落腳大阪！結合渡假村　最快2029年啟用

▲日本政府批准大阪興建賭場渡假村。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府與大阪市政府提交的賭場渡假村計畫14日獲得中央政府的認可，而這也是日本政府首次同意興建賭場，最快2029年秋天就能開幕。地方政府是在2022年4月首次提出IR的整備計畫，屆時將建造在大阪灣的夢洲人工島，也就是大阪世博會場地。

大阪府與大阪市有意共同合作打造包含賭場設施的綜合渡假村（IR），2022年4月首度向中央政府提案，對此，日本政府也成立了IR推進本部。最新消息指出，日本當局14日上午召開IR推進本部會議，並正式批准該項計畫。因此日本國內首座賭場將坐落於大阪灣人工島「夢洲」，而除了賭場外，渡假村還會有飯店、國際會議廳等各項設施。

身為會議主席的日本首相岸田文雄表示，「國土交通大臣已經正式通過有關於大阪的區域改革計畫。大阪IR有望成為繼大阪世界博覽會後，能再度推動關西圈發展與日本成長，並向全世界推廣日本魅力的觀光景點。」大阪賭場渡假村預計2029年秋季至冬季就可正式開業。

國土交通大臣齊藤鐵夫說，「今天召開IR推進本部，我身為國土交通大臣正式批准該計畫。期望大阪IR未來能成為向全球推廣日本魅力的觀光景點。根據IR整備法，在通過該計畫前，國土省也召集外部學者組成審查委員會，並進行為期約1年的深入調查。而調查結果也顯示適合推動該項目。大阪IR將成為擁有日本規模最大國際會議現場的設施，將帶來一定的經濟效應。」