史上最慘！德州牧場爆炸「燒死1.8萬頭乳牛」　驚人畫面曝

▲南福克乳牛場發生嚴重火災，濃厚黑煙直竄天際。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國德州10日發生一起嚴重爆炸事故，導致至少1萬8000頭乳牛死亡、1人重傷，是美國有史以來死傷最慘重的牧場火災。警方指出，可能是設備過熱點燃甲烷引發火災。據估算，每頭乳牛在德州的價值約為2000美元（約新台幣6萬元），該牧場損失恐高達數千萬。

綜合ABC NEWS、USA TODAY等報導，位於德州卡斯特羅郡（Castro）迪米特市（Dimmitt）的南福克乳牛場（South Fork Dairy）10日突然發生爆炸，當時乳牛皆在圍欄內等待擠奶，導致牧場內9成以上的乳牛喪生，只有一小部分倖存，一名飼養員重傷送醫後無恙。

????#UPDATE: Mass Casaulty Incident has declared after explosion at dairy farm in Dimmitt, Texas. So far one person is in critical condition at this time with information being very limited this was moments after the explosion that took place#SouthForkDairy#CastroCounty… pic.twitter.com/R5GjvUMHN5 — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) April 11, 2023

迪米特市長馬龍（Roger Malone）表示，州政府目前正設法清理1萬8000頭乳牛焦屍，「你如何處理1萬8000具屍體？這是很少見的狀況。」

美國動物福利研究所（Animal Welfare Institute，AWI）指出，自2013年以來，有近650萬頭農場動物因火災喪生，而2018年至2021年間佔其中300萬。目前美國還沒有保護動物免受火災傷害的法規，只有少數幾州採用此類防火準則。

他們呼籲政府制定法律因應類似狀況，「我們希望該行業繼續關注這個問題，並強烈鼓勵農場採取基本消防安全措施。」