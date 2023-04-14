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海灘驚見一排「白色大腦」！網擔心天有異相　專家揭真實身分

▲▼一對夫妻遛狗時發現像人類大腦的物體。（圖／翻攝自WalesOnline）

▲一對夫妻遛狗時發現像「人類大腦」的物體。（圖／翻攝自WalesOnline）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國一對夫妻在安格爾西島（Anglesey）的海灘遛狗時，意外發現好幾塊白色不明物體，外型像是人的大腦，因為好奇這個東西的真實身分，兩人拍照後上網求助。對此，英國野生動物基金會解答，表示這是孵化後的蛾螺卵鞘（whelk egg capsule），被海浪沖上岸留下的特殊景象。

根據《鏡報》報導，居住在英國威爾斯（Wales）的夫妻約翰和札拉（John and Zara Kimbley-Henry），日前在安格爾西島（Anglesey）的沙灘上遛狗時，看見一塊塊白色不明物體，數量相當龐大，外觀則像是放大版的人類大腦，他們對此非常好奇想一探究竟。

兩人將照片分享到網路上，引發討論。有網友聲稱也在海灘看過，並擅自取名為大腦長線（long line of brains），但仍不清楚它的真實身分；也有人推測這只是海浪的泡沫聚集在一起，更有人認為這是天有異相的徵兆；不過也有人質疑這是約翰和札拉刻意P圖的，只是為了製造恐慌。

對此，英國野生動物基金會（The Wildlife Trust）給出答案，表示這是蛾螺卵鞘（whelk egg capsule），蛾螺生活在低潮線的沙質海床上，當卵孵化完成後，類似海綿物質的空卵鞘就會被海浪沖上岸。

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