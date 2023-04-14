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陪張孝全產房外等待…王柏傑哭了！　親曝未來規劃：跟謝欣穎有共識

王柏傑雖然喜歡小孩，但目前還沒有當想爸的那股衝動。（圖／趙文彬攝）

▲王柏傑雖然喜歡小孩，但目前還沒有當想爸的那股衝動。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

王柏傑在台片《疫起》中飾演因SARS風暴被困在醫院的胸腔科醫生，只能透過電話一解思念女兒的心情。目前單身的他，接受時報周刊CTWANT專訪時，被問到有沒有因為劇情，體驗到當爸的心情？他笑說當初他凌晨3、4點陪著哥兒們張孝全在產房外等待小朋友出生，並當攝影師側拍紀錄，當下真的是感動到眼淚流不停。

王柏傑（右）與張孝全是好哥兒們，他還曾在產房外幫忙紀錄張孝全當爸的喜悅。（圖／三立提供）

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▲王柏傑（右）與張孝全是好哥兒們，他還曾在產房外幫忙紀錄張孝全當爸的喜悅。（圖／三立提供）

王柏傑透露身邊許多朋友都已經晉升新手爸爸，邊說邊露出開心的表情，不難看出他愛小孩的心情，「像當初孝全，是我去陪他等小孩從產房出來一起拍照。」笑說第一時間感受到新生兒的喜悅，他感動到邊拍邊落淚，心情甚至還比張孝全激動，他就這樣一路看到張孝全兒子從出生到會爬、會講話，到現在已經4歲，「一路看著他成長就覺得好可愛，會很像是看自己小孩的感覺。」

王柏傑與女友謝欣穎有共識先拚事業。（圖／報系資料照）

▲王柏傑與女友謝欣穎有共識先拚事業。（圖／報系資料照）

既然這樣會不會更想早點成家，早日跟女友謝欣穎共組家庭？他立刻笑喊：「不會因為想要小孩而衝動耶！我只負責玩，難搞都是爸媽在搞。」他也跟謝欣穎有共識，目前都還是先專心工作。至於未來會成為什麼樣的爸爸，他打趣說身旁不少好友們當爸都變了一個人，信誓旦旦說不會寵小孩的人都變成曬娃奶爸，「好難想像我會是什麼樣的爸爸，可能會是超寵小孩的人也說不定。」

縱使還不急著成家，不過王柏傑也想過自己可能會是寵兒魔人。（圖／趙文彬攝）

▲縱使還不急著成家，不過王柏傑也想過自己可能會是寵兒魔人。（圖／趙文彬攝）

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