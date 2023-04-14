美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

▲研究指出，ChatGPT能預測隔日股價走勢。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

ChatGPT推出後風靡全球，另眾人好奇AI能做到什麼程度。佛羅里達大學金融系教授 Alejandro Lopez-Lira近期的研究則發現，ChatGPT預測隔日股價走勢的能力，比隨機預測來得好。

根據《CNBC》報導，雖然該則論文未經審查，不過Alejandro Lopez-Lira在研究時，讓ChatGPT解析了5萬多條紐約證交所、那斯達克和一家小型證交所上市股票的新聞，進而判斷它們對股票是否有利，結果發現，ChatGPT比隨機預測更能準確判斷隔日股價走勢。

如果ChatGPT能理解財經新聞標題，並且展現出判斷股價的能力，恐怕威脅到許多金融業的高薪工作。國際大型金融機構高盛上月才指出，AI迅速發展下，金融業有35%左右的工作面臨被自動化的風險。

Alejandro Lopez-Lira指出，他在實驗時，選擇了一條某公司解決訴訟並支付罰款的新聞，即便標題帶有負面情緒，ChatGPT也能正確判斷出這是好消息，不過AI還是有些事情還做不到，比如判斷目標價或進行運算等。

Alejandro Lopez-Lira說，已經有避險基金聯絡他，希望能了解該研究的更多訊息，但他認為，各家機構未來可能進行技術整合，ChatGPT預測股價的能力便會隨之下降，「越多人使用這類工具提升市場效率，報酬率也會變得不可預測」，他猜測，「報酬的可預測性會在實際使用後5年內歸零」。