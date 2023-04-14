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大陸 大陸焦點 特派現場

每年補助10億人民幣　上海寶山誠邀台商來尋寶

記者趙禕/上海報導

由上海市台辦為在上海台商舉辦的各區巡迴參訪考察活動，4月13日由市台辦主任鍾曉敏陪同50家台資企業代表來到上海寶山區。隨著近年來的快速發展，寶山區也拿出真金白銀支持企業做大做強，用滿滿的誠意爭取企業來此共謀發展。

▲「台商進寶山 共促北轉型」活動吸引了50家台資企業代表報名參加。（圖／記者趙禕攝）▲「台商進寶山 共促北轉型」活動吸引了50家台資企業代表報名參加。（圖／記者趙禕攝）

這場「台商進寶山 共促北轉型」活動吸引了50家台資企業代表報名參加，在上海市台辦主任鍾曉敏、市台辦副主任王立新、市台辦副主任陽禮華的陪同下，先後參訪考察了寶山建設科創中心主陣地規劃展示館、金色爐台．中國寶武鋼鐵會博中心和上海發那科機器人有限公司；上海市寶山區區委書記陳杰和多位區政府主要幹部也全程向參與活動的台商代表介紹科創寶山的規劃情況，實地了解寶山工業地塊轉型升級情況和智能製造產業發展情況，藉此推動發展聯動，進一步促進兩岸經濟合作交流。

▲台商代表考察寶山建設科創中心主陣地規劃展示館。（圖／記者趙禕攝）▲台商代表考察寶山建設科創中心主陣地規劃展示館。（圖／記者趙禕攝）
▼台商代表考察寶山「金色爐台．中國寶武鋼鐵會博中心」。（圖／記者趙禕攝）▼台商代表考察寶山「金色爐台．中國寶武鋼鐵會博中心」。（圖／記者趙禕攝）

▼台商代表考察寶山「金色爐台．中國寶武鋼鐵會博中心」。（圖／記者趙禕攝）▼台商代表考察寶山「金色爐台．中國寶武鋼鐵會博中心」。（圖／記者趙禕攝）

▼台商代表考察位在寶山的上海發那科機器人有限公司。（圖／記者趙禕攝）▼台商代表考察位在寶山的上海發那科機器人有限公司。（圖／記者趙禕攝）

上海市寶山區臨長江和黃浦江，既有發達的海運聯運和內河航運，也有鐵路、軌道交通、高速公路等四通八達的交通網絡。明朝永樂皇帝朱棣在這裡看到商賈雲集、百姓安居樂業，還建了一座土丘引導過往船隻航海的航向，所以將這裡命名為寶山，還御賜寶山碑。

寶山區副區長翟磊、寶山區科創委書記劉新宇、寶山區經濟委員會主任石明虹分別介紹寶山區發展的現況和未來的方向。

寶山區位處上海北端，縱貫上海的中心城區、主城片區和近郊區，是上海市軌交里程最長、軌交站點覆蓋最密集的城區之一，目前有5條軌交線路經過，同時還有4條軌交線路正在建設中。中國大陸在1978年改革開放之後，第一項以舉國之力興建的重大項目「上海寶山鋼鐵總廠」就在這裡，同時寶山還聚集了多家大陸大型央企，有著龐大的產業鏈。

全區正積極推動產業轉型，聚焦生物醫藥、先進材料、機器人及智能製造、新一代信息技術等產業；同時以建設中的高鐵寶山站連通北沿江高鐵和滬蘇通鐵路，成為連接長江經濟帶和長三角一體化的重要樞紐來推進空間轉型；另外還透過與北京大學、復旦大學、悉尼科技大學、上海理工大學等大學合作建置科技園來驅動科創創新；更不惜投入重金，以科創30條、大學科技園黃金10條等政策，每年拿出人民幣10億元給予企業租金補貼、固投補貼、融資支持、研發支持等，扶持產業做優做強，把低效用地盤活，致力於科技創新引領和園區高質量發展。

▲寶山區副區長翟磊、寶山區科創委書記劉新宇、寶山區經濟委員會主任石明虹分別介紹了寶山區發展的現況和未來的方向。（圖／記者趙禕攝）▲寶山區副區長翟磊、寶山區科創委書記劉新宇、寶山區經濟委員會主任石明虹分別介紹了寶山區發展的現況和未來的方向。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦主任鍾曉敏表示，寶山是上海重要的產業承載地和聯接長三角的重要門戶，更是上海科創中心建設的重要組成部分，她極力推薦台商乘著「北轉型」的東風茁壯成長，把握機遇找准發展方向，融入科創中心建設，提升產業能級，共同譜寫寶山科創蝶變的新篇章。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

寶山區區委書記陳杰也表示，寶山是一塊底蘊深厚的寶地，一片開放包容的熱土，一個風景如畫的宜居家園，一座未來可期的科創之城；寶山將為台商台企提供更廣闊的平台，期待與大家共享創新資源、共享營商沃土，共謀兩岸融合發展新篇章。

▲寶山區區委書記陳杰。（圖／記者趙禕攝）▲寶山區區委書記陳杰。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍、市台協常務副會長也是寶山區工委會主委李德治，以及台商代表日月光集團環旭電子股份有限公司董事長陳昌益、吉的堡教育集團董事長楊明潭、富士康上海負責人黃幹、上海巧宥服飾有限公司董事長李錦漳，也分別分享他們在上海和在寶山投資經營的經驗與心得；而寶山優越的地理環境和投資條件對很多台商來說也有著巨大的吸引力。

▲台商代表分享他們投資經營的經驗心得。（圖／記者趙禕攝）▲台商代表分享他們投資經營的經驗心得。（圖／記者趙禕攝）

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