路透：「五角大廈洩密案」鎖定嫌犯身分　空軍民兵將於今天被捕

▲「五角大廈洩密案」鎖定嫌犯身分。(圖/路透社)

記者林彥臣/綜合報導

知情人士透露,一名涉嫌洩露五角大廈機密文件的嫌犯,將在當地時間13日在麻州被捕,他的真實身分是一名叫做特薛拉(Jack Teixeira)的21歲「麻州空軍國民警衛隊」情報部門成員,他在群組中發布了大量機密文件,其中包含有關烏克蘭戰爭的訊息。

《路透社》引述《泰晤士報》報導指出,特薛拉領導一個名稱叫做Thug Shaker Central的線上群組,群組內約有 20~30 人分享他們對槍支、種族主義迷因和電玩遊戲的熱愛。

報導指出,特薛拉在麻州空軍國民警衛隊第 102 情報聯隊服役,但目前尚不清楚擔任他的職位,以一名如此年輕的「空軍國民警衛隊」成員是否可以獲得如此高度敏感的簡報。

This is #JackTeixeira and he's exactly as you imagined.... pic.twitter.com/BMv65qaiIK